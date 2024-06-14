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Швейцария опубликовала темы конференции по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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19:07 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952998834.html
Швейцария опубликовала темы конференции по Украине
Швейцария опубликовала темы конференции по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Швейцария опубликовала темы конференции по Украине
Представители 92 стран и восьми организаций, которые будут на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, обсудят обмен военнопленными, освобождение... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:07
2024-06-14T19:07
в мире
украина
россия
швейцария
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
евросоюз
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ШТАНС (Швейцария) ,14 июн - РИА Новости. Представители 92 стран и восьми организаций, которые будут на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, обсудят обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриацию детей, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Цель конференции - запустить мирный процесс, в том числе путем определения необходимых элементов: подтвердить свою поддержку посредством активного участия представителей высокого уровня, укрепить доверие путем выработки общего понимания трех важных тем - ядерной безопасности, продовольственной безопасности и человеческого измерения, и создавать перспективы для следующего шага, в котором Россия будет участвовать", - сказано в документе. Добавляется, что страны, пережившие конфликты, смогут поделиться своим опытом по гуманитарным вопросам, таким как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. 92 стран, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организации, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952971610.html
https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html
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в мире, украина, россия, швейцария, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Швейцария опубликовала темы конференции по Украине

На конференции по Украине обсудят обмен пленными и репатриацию детей

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ШТАНС (Швейцария) ,14 июн - РИА Новости. Представители 92 стран и восьми организаций, которые будут на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, обсудят обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриацию детей, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Цель конференции - запустить мирный процесс, в том числе путем определения необходимых элементов: подтвердить свою поддержку посредством активного участия представителей высокого уровня, укрепить доверие путем выработки общего понимания трех важных тем - ядерной безопасности, продовольственной безопасности и человеческого измерения, и создавать перспективы для следующего шага, в котором Россия будет участвовать", - сказано в документе.
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Депутат Госдумы предложил называть конференцию в Швейцарии военной
Вчера, 17:37
Добавляется, что страны, пережившие конфликты, смогут поделиться своим опытом по гуманитарным вопросам, таким как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. 92 стран, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организации, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Исторический город Люцерн и река Ройс - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Конференция по Украине не должна стать антироссийской, заявили в Швейцарии
4 июня, 04:35
 
В миреУкраинаРоссияШвейцарияДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
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