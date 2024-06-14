Швейцария опубликовала темы конференции по Украине
На конференции по Украине обсудят обмен пленными и репатриацию детей
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
ШТАНС (Швейцария) ,14 июн - РИА Новости. Представители 92 стран и восьми организаций, которые будут на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, обсудят обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриацию детей, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Цель конференции - запустить мирный процесс, в том числе путем определения необходимых элементов: подтвердить свою поддержку посредством активного участия представителей высокого уровня, укрепить доверие путем выработки общего понимания трех важных тем - ядерной безопасности, продовольственной безопасности и человеческого измерения, и создавать перспективы для следующего шага, в котором Россия будет участвовать", - сказано в документе.
Добавляется, что страны, пережившие конфликты, смогут поделиться своим опытом по гуманитарным вопросам, таким как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. 92 стран, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организации, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.