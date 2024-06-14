https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952998834.html

Швейцария опубликовала темы конференции по Украине

Швейцария опубликовала темы конференции по Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Швейцария опубликовала темы конференции по Украине

Представители 92 стран и восьми организаций, которые будут на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, обсудят обмен военнопленными, освобождение... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:07

2024-06-14T19:07

2024-06-14T19:07

в мире

украина

россия

швейцария

джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

евросоюз

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ШТАНС (Швейцария) ,14 июн - РИА Новости. Представители 92 стран и восьми организаций, которые будут на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, обсудят обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриацию детей, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Цель конференции - запустить мирный процесс, в том числе путем определения необходимых элементов: подтвердить свою поддержку посредством активного участия представителей высокого уровня, укрепить доверие путем выработки общего понимания трех важных тем - ядерной безопасности, продовольственной безопасности и человеческого измерения, и создавать перспективы для следующего шага, в котором Россия будет участвовать", - сказано в документе. Добавляется, что страны, пережившие конфликты, смогут поделиться своим опытом по гуманитарным вопросам, таким как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. 92 стран, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организации, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952971610.html

https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html

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в мире, украина, россия, швейцария, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, евросоюз, совет европы, оон