https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952989565.html

Участники конференции по Украине обсудят, как включить Россию в переговоры

Участники конференции по Украине обсудят, как включить Россию в переговоры - РИА Новости, 14.06.2024

Участники конференции по Украине обсудят, как включить Россию в переговоры

Участники конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня обсудят, как включить Россию в переговорный процесс, говорится в опубликованном... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:41

2024-06-14T18:41

2024-06-14T18:41

в мире

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россия

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джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

евросоюз

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ШТАНС (Швейцария), 14 июн - РИА Новости. Участники конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня обсудят, как включить Россию в переговорный процесс, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Конференция также дает возможность впервые обсудить на самом высоком уровне вопрос о том, когда и как вовлечь Россию в этот процесс. Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) считает, что для выработки долгосрочного решения необходимо участие обеих сторон. Организуя эту конференцию, Швейцария позволяет сделать первый шаг в этом направлении, первый шаг к процессу, ведущему к справедливому и прочному миру на Украине. Таким образом, она остается верной своей давней традиции в содействии диалогу между государствами", - сказано в документе. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. 92 стран, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организации, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240614/ekspert-1952919091.html

https://ria.ru/20240601/sammit-1949871410.html

украина

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в мире, украина, россия, швейцария, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, евросоюз, совет европы, оон