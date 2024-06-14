Участники конференции по Украине обсудят, как включить Россию в переговоры
Участники конференции в Швейцарии обсудят, как включить Россию в переговоры
© AP Photo / Markus SchreiberВид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария
© AP Photo / Markus Schreiber
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария. Архивное фото
ШТАНС (Швейцария), 14 июн - РИА Новости. Участники конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня обсудят, как включить Россию в переговорный процесс, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Конференция также дает возможность впервые обсудить на самом высоком уровне вопрос о том, когда и как вовлечь Россию в этот процесс. Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) считает, что для выработки долгосрочного решения необходимо участие обеих сторон. Организуя эту конференцию, Швейцария позволяет сделать первый шаг в этом направлении, первый шаг к процессу, ведущему к справедливому и прочному миру на Украине. Таким образом, она остается верной своей давней традиции в содействии диалогу между государствами", - сказано в документе.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. 92 стран, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организации, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.