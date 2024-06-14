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Участники конференции по Украине обсудят, как включить Россию в переговоры - РИА Новости, 14.06.2024
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18:41 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952989565.html
Участники конференции по Украине обсудят, как включить Россию в переговоры
Участники конференции по Украине обсудят, как включить Россию в переговоры - РИА Новости, 14.06.2024
Участники конференции по Украине обсудят, как включить Россию в переговоры
Участники конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня обсудят, как включить Россию в переговорный процесс, говорится в опубликованном... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:41
2024-06-14T18:41
в мире
украина
россия
швейцария
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
евросоюз
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ШТАНС (Швейцария), 14 июн - РИА Новости. Участники конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня обсудят, как включить Россию в переговорный процесс, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Конференция также дает возможность впервые обсудить на самом высоком уровне вопрос о том, когда и как вовлечь Россию в этот процесс. Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) считает, что для выработки долгосрочного решения необходимо участие обеих сторон. Организуя эту конференцию, Швейцария позволяет сделать первый шаг в этом направлении, первый шаг к процессу, ведущему к справедливому и прочному миру на Украине. Таким образом, она остается верной своей давней традиции в содействии диалогу между государствами", - сказано в документе. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. 92 стран, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организации, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/ekspert-1952919091.html
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в мире, украина, россия, швейцария, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Участники конференции по Украине обсудят, как включить Россию в переговоры

Участники конференции в Швейцарии обсудят, как включить Россию в переговоры

© AP Photo / Markus SchreiberВид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария. Архивное фото
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ШТАНС (Швейцария), 14 июн - РИА Новости. Участники конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня обсудят, как включить Россию в переговорный процесс, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Конференция также дает возможность впервые обсудить на самом высоком уровне вопрос о том, когда и как вовлечь Россию в этот процесс. Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) считает, что для выработки долгосрочного решения необходимо участие обеих сторон. Организуя эту конференцию, Швейцария позволяет сделать первый шаг в этом направлении, первый шаг к процессу, ведущему к справедливому и прочному миру на Украине. Таким образом, она остается верной своей давней традиции в содействии диалогу между государствами", - сказано в документе.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Эксперт оценил влияние предложений Путина на конференцию в Швейцарии
Вчера, 15:15
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. 92 стран, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организации, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Эксперт объяснил, чем чревато проведение "саммита мира" в Швейцарии
1 июня, 13:46
 
В миреУкраинаРоссияШвейцарияДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
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