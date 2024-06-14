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Депутат Госдумы предложил называть конференцию в Швейцарии военной - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 14.06.2024 (обновлено: 17:49 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952971610.html
Депутат Госдумы предложил называть конференцию в Швейцарии военной
Депутат Госдумы предложил называть конференцию в Швейцарии военной - РИА Новости, 14.06.2024
Депутат Госдумы предложил называть конференцию в Швейцарии военной
"Мирную конференцию" в Швейцарии стоит называть военной в случае отказа от предложений президента России Владимира Путина по Украине, там придется искать... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:37
2024-06-14T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
россия
владимир путин
алексей журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Мирную конференцию" в Швейцарии стоит называть военной в случае отказа от предложений президента России Владимира Путина по Украине, там придется искать способы продолжить боевые действия, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Запад их (предложения - ред.) вряд ли примет, только успела раскочегариться их военная промышленность, только разрешили бить своим оружием по российской территории, а тут – на тебе – мир. Поэтому саммит в Швейцарии можно уже будет называть вовсе не мирным, а, наоборот, военным, там как раз придется искать способы продолжить боевые действия", - сказал Журавлев. Депутат считает, что предложения Путина не позволят собравшимся в Швейцарии говорить о том, что Россия недоговороспособна. В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
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в мире, швейцария, украина, россия, владимир путин, алексей журавлев , госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Россия, Владимир Путин, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Депутат Госдумы предложил называть конференцию в Швейцарии военной

Журавлев: если Путину откажут, саммит в Швейцарии можно будет называть военным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алексей Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Мирную конференцию" в Швейцарии стоит называть военной в случае отказа от предложений президента России Владимира Путина по Украине, там придется искать способы продолжить боевые действия, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Запад их (предложения - ред.) вряд ли примет, только успела раскочегариться их военная промышленность, только разрешили бить своим оружием по российской территории, а тут – на тебе – мир. Поэтому саммит в Швейцарии можно уже будет называть вовсе не мирным, а, наоборот, военным, там как раз придется искать способы продолжить боевые действия", - сказал Журавлев. Депутат считает, что предложения Путина не позволят собравшимся в Швейцарии говорить о том, что Россия недоговороспособна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
Вчера, 16:28
В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу
Вчера, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаРоссияВладимир ПутинАлексей ЖуравлевГосдума РФ
 
 
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