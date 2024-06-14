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В Швейцарии не стали комментировать заявления Путина о переговорах с Киевом - РИА Новости, 14.06.2024
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14:23 14.06.2024 (обновлено: 14:35 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952896694.html
В Швейцарии не стали комментировать заявления Путина о переговорах с Киевом
В Швейцарии не стали комментировать заявления Путина о переговорах с Киевом - РИА Новости, 14.06.2024
В Швейцарии не стали комментировать заявления Путина о переговорах с Киевом
МИД Швейцарии не комментирует заявления президента России Владимира Путина об условиях мира на Украине накануне конференции на швейцарской территории, заявил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:23
2024-06-14T14:35
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ЖЕНЕВА, 14 июн - РИА Новости. МИД Швейцарии не комментирует заявления президента России Владимира Путина об условиях мира на Украине накануне конференции на швейцарской территории, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер."Мы не комментируем эти заявления", - ответил он на просьбу прокомментировать слова Путина накануне открытия конференции по Украине в Швейцарии.Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/lavrov-1952888930.html
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В мире, Швейцария, Киев, Украина, Владимир Путин, НАТО, Совет Европы, Евросоюз, Джо Байден, Си Цзиньпин, Россия
В Швейцарии не стали комментировать заявления Путина о переговорах с Киевом

МИД Швейцарии не прокомментировал заявления Путина об условиях мира на Украине

© iStock.com / AzmanJakaШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© iStock.com / AzmanJaka
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 июн - РИА Новости. МИД Швейцарии не комментирует заявления президента России Владимира Путина об условиях мира на Украине накануне конференции на швейцарской территории, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер.
"Мы не комментируем эти заявления", - ответил он на просьбу прокомментировать слова Путина накануне открытия конференции по Украине в Швейцарии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров
14:09
Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования
13:22
 
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