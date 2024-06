https://ria.ru/20240614/shulakov-1952548433.html

Денис Шулаков: российский рынок IPO готов растить новых чемпионов

Рынок акционерного капитала в России – живой организм, который готов растить новых публичных национальных чемпионов в тех секторах, где активно идет импортозамещение. При этом речь может идти не только об IT, но, например, о фармацевтике. О потенциале российского рынка IPO и его инвесторской базе, а также о долговом рынке, в том числе про аппетит инвесторов к инструментам в долларах с расчетами в рублях в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 рассказал глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков. Беседовал Илья Нестеров.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.– Как вы относитесь к возможным новациям на рынке IPO – минимальному порогу free float для допуска к торгам, публикации принципов аллокации эмитентами? По вашему мнению, необходимы ли данные новации, о которых заявляли в ЦБ РФ?– Главная задача регулятора – не навредить. Регулятор в том виде, в котором мы его видим на сегодняшний день, эту функцию делает более чем умело. Мы видим, что рекомендательное письмо вышло от Центрального банка в отношении аллокаций. Но это скорее очень мягкий подход, показывающий, что регулятор следит за этой темой, но он не навязывает участникам, как быть. Потому что практика должна сложиться: сначала мы растим газон, а там, где люди протоптали тропинку, там мы уже и проложим асфальт.Понятно, что не везде так можно поступать, потому что здесь живые люди, и рынок тоже – живой организм. Тут газон не разложишь. Но с другой стороны, не дать рынку выстроить определенные правила игры – тоже неправильно. Надо просто не допускать разного рода попыток манипуляции.Я думаю, что это момент роста. В том виде, в котором это сформулировано, что клиент, если он выходит на рынок, перед тем, как проводить окончательную аллокацию, должен о ее принципах сказать, в том числе планируется ли у него участие так называемых друзей и партнеров. Это нормальная практика. С этим я согласен. Но регламентировать, какой минимальный объем можно, а какой нельзя, это значит заранее настраивать сделку на какой-то алгоритм, который может и не получиться. В целом это вполне нормальная тенденция: чем сложнее будет получать индивидуальную аллокацию, тем быстрее деньги населения перейдут в коллективные инвестиции. Рынок капитала так развивался, то есть никто бы не пошел в коллективные инвестиции, если бы можно было все делать, и все бы у всех получалось. Так не бывает. Коллективный инвестор по определению более профессиональный, он заранее готовится к сделке, с ним идет диалог. Все это упорядочивает рынок.Считаю, хорошо, что ЦБ РФ отрисовал практику раскрытия аллокации, регулятор и должен давать такую установку, на мой взгляд. И основная вещь, что рынку надо дать естественным образом вызреть.– Какие ваши ожидания по рынку IPO на 2024 год? Ожидаете ли роста рынка, количества и объемов сделок?– Если брать последнее российское IPO, которое недавно завершилось, это размещение компании IVA Technologies, то у нас получается с начала года уже прошло восемь сделок с совокупным доходом от размещения больше 50 миллиардов рублей. Суммарно, наверное, по итогам этого года будет где-то 15 сделок. Общий объем от IPO сделок этого года будет в размере 110-120 миллиардов рублей с различной отраслевой принадлежностью.Мы видим, что рынок пополнился лизинговыми компаниями, продолжают доминировать IT-компании, есть ряд размещений компаний реального сектора. Не исключено, что выйдет на рынок ряд компаний из потребительского сектора. Те, кто уже вышли, посмотрят на сделки SPO. Повестка до конца года существенная. Но я бы сказал, что окон немного для размещений.Что принципиально поменялось на российском рынке? Объем сделок комфортно стал превышать три миллиарда рублей, а верхний предел повысился до 15 миллиардов. Мы прогнозируем, что верхняя планка объемов IPO повысится до 20 миллиардов рублей, то есть размер сделок будет постепенно увеличиваться. Если ситуация на рынке не ухудшится, я думаю, что верхний предел сделок может быть уже на уровне 25 миллиардов рублей.– Ожидается, что капитализация фондового рынка будет неминуемо расти. Как вы считаете, достижима ли цель по удвоению капитализации фондового рынка?– Для того, чтобы это произошло, нужно больше компаний, желающих выйти на этот рынок. Успех порождает успех. Первый фактор – это количество компаний, которые хотят выйти. Второй фактор – рост мультипликатов. И конечно, можно экстенсивно идти, а можно интенсивно, за счет того, что ожидание роста компаний и желание поучаствовать в первичных размещениях и в публичных историях, оно не ослабевает. Естественно мультипликаторы будут изменяться, мы уже видим положительное изменение мультипликаторов практически по всем секторам. А то, что наш рынок находится в разы ниже аналогов не только развитых рынков, но и части развивающихся – это реалии. В принципе, наш рынок имеет потенциал роста в силу того, где он сейчас находится.Есть еще технический момент, который состоит в том, что у нас многие компании, делая IPO, на первом этапе привлекают деньги в компанию и устанавливают первоначальную цену, которая в ряде случаев идет с дисконтом к сопоставимым уровням торгуемых компаний. А там, где их нет, – к некой условной величине, которая должна будет потом на вторичном рынке сбалансироваться.Следующим этапом возникает желание у акционеров, в том числе, продать часть акций, или когда у компании произошел определенный рост, и она нашла точку равновесия, вот этот дисконт, который для опубличивания нужно было давать, не требуется, компания смотрит на SPO. И объемы SPO уже могут в два и в три раза превышать объемы первичных размещений. Такие истории на нашем рынке уже происходят, они будут продолжаться и поддерживать рост капитализации рынка.Сегодня самое главное, на что нужно смотреть, – это на уровень оборота на рынке акций и бондов. Если возьмем не самый репрезентативный май, то на рынке облигаций среднедневной оборот – 23 миллиарда рублей, а на рынке акций – 100 миллиардов. Инвестор охотнее покупает то, что может быстро продать. И когда такая ситуация с оборачиваемостью на рынке акций, это очень оптимистичный посыл. Причем в этом обороте акций основную роль сегодня играют розничные инвесторы.– А за счет компаний каких отраслей возможен рост и почему?– До последнего времени наш рынок был перепредставлен компаниями реальных секторов экономики, прежде всего отраслей, добывающих и перерабатывающих полезные ископаемые. Сейчас открылись возможности для появления публичных национальных чемпионов в тех секторах, где активно идет импортозамещение.Сейчас время – уникальное для выхода на рынок первичных размещений акций лидеров инновационной экономики России. Это мы видели на примере таких IT-компаний как Positive Technologies, "Астра", "Диасофт", "Делимобиль". Но есть сектора, где потенциал даже выше чем в IT. Это точно относится к российскому фармрынку, который в условиях выхода зарубежных представителей Big Pharma, получил шанс реализовать свои наработки, внедрить их и еще активнее развивать инновации, особенно с учетом возможностей искусственного интеллекта и российской школы специалистов в нем.В мире акции фармкомпаний торгуются с дисконтом к IT-сектору, но у инновационных лидеров напротив, существенная премия. Такие примеры – Nova Nordisk, Eli Lilly. Знаем, что в России тоже есть свои национальные чемпионы в биофармацевтике, их выход на IPO точно расширит потенциал нашего рынка и станет одним из драйверов роста его общей капитализации.Мы уже можем сравнить IT и фармацевтический секторы: по IT у нас где-то около 1,5% вклад в ВВП и сопоставимая же величина у фармы. Однако компании фармы и био-фармы на фондовом рынке сейчас, можно сказать, не представлены. На российском долговом рынке есть пять компаний совокупным объемом облигаций всего 18 миллиардов рублей при общем объеме рынка корпоративных облигаций, размещенных за последний год, в более чем пять триллионов. Так что сейчас это временно свободный рынок, который можно и необходимо создавать в условиях внутренней конкуренции.– Московская биржа говорила, что база участников IPO ограничена – в последних 15 российских IPO за полтора года поучаствовало 357 тысяч инвесторов.– Так и должно быть. Более 350 тысяч человек – вполне весомая категория. Если такое количество участников говорит, что это фишка, на которую можно поставить, то поехали, и дальше подключатся остальные инвесторы. Это вполне разумная величина участия на старте.– Сколько клиентов ГПБ подали заявки на обмен замороженными активами и на какую сумму? Если не готовы назвать количество, то какой процент клиентов с замороженными активами подали заявки на обмен?– Порядка 500 клиентов – физических лиц у нас приняли участие. С учетом ограничений максимальной заявки в 100 тысяч рублей на одного клиента, общий объем поданных составляет меньше 0,5% от объема замороженных активов. Я считаю, что это не плохо.– Сколько сейчас у ГПБ клиентов на брокерском обслуживании, и какой объем активов под управлением? Какой прогноз по этим показателям на конец года?– Если говорить про наш блок именно в рамках банка – это больше институциональные инвесторы и инвесторы премиального сегмента и выше. У нас больше двух триллионов рублей активов, объем которых устойчиво растет. Рост активов у нас идет на 10-15% в год. Когда на рынке активное предложение инструментов, и сам банк активно во всем участвует, то вопрос скорее в том, насколько вся экосистема работает, насколько она выстроена.– На российский рынок долга в последнее время все чаще выходят эмитенты с предложением долларовых облигаций с расчетами в рублях. Станет ли это трендом 2024 года на рынке долга? Заменят ли эти размещения сделки в юанях?– Облигации в долларах с расчетами в рублях – это точно не новый юань, размещения в юанях сами по себе работоспособный важный инструмент.У нас сегодня на рынке замещающих облигаций 1,9 триллиона рублей, и валюта, в которой они номинированы, – евро и доллар, и они все с расчетами в рублях. Соответственно, логично предположить, что по мере того, как эти замещающие облигации будут погашаться, аппетит к такого рода инструменту как минимум в части замещения будет сохраняться.Сделка "Новатека" на 750 миллионов долларов – это аккуратный тест рынка на способность принять инструмент, не привязанный к каким-либо замещениям, построенный исходя из кривой доходности сопоставимого класса замещающих облигаций на рынке. И последующие сделки, хоть они были меньшего объема, но не менее важны, прежде всего, по своим ценовым показателям.Сам инструмент оказался востребованным. Я абсолютно уверен, что для него существует свой покупатель. Инструмент дает большую гибкость и эмитентам, у которых есть экспорт, и инвесторам, которые придерживаются в своих сбережениях политики диверсификации риска.Понятно, что все сбережения в такие бонды не уйдут, потому что рубль – основная валюта сегодня в России, она такой и должна быть. Со временем станет еще и валютой международных заимствований. Но пока наличие такой возможности для профессиональных инвесторов, да и для населения, безусловно, важно, так как основными покупателями выступают розничные инвесторы премиального сегмента и выше. Я этот инструмент ни новым юанем, ни старым долларом называть не хочу. Этот инструмент с расчетами в рублях, а валюта выпуска может подбираться.Когда-то мы об этом могли только мечтать, и говорить о том, что наш финансовый рынок может стать международным, если начнет предлагать инструменты в международных валютах. Наш рынок живет по технологиям, позволяющим это все реализовывать и сегодня. Он по сути своей остается международным. Интерес инвесторов это поддерживает.– Газпромбанк на сегодняшний день – один из главных организаторов сделок на рынке долга? Будет ли Газпромбанк в числе организаторов обмена суверенных евробондов РФ?– С Минфином мы работали во многих крупных сделках. А с точки зрения замещающих корпоративных облигаций, мы организовали более 80% всех размещений, то есть из 1,9 триллиона рублей 1,77 триллиона состоялись с участием Газпромбанка, как организатора. Соответственно, свою экспертизу предлагаем. Потребуется она или нет, это уже вопрос риторический. Это уже Минфин решает.

