https://ria.ru/20240614/shtaty-1952727074.html

Штаты выбирают между выстрелом себе в ногу и в голову

Штаты выбирают между выстрелом себе в ногу и в голову - РИА Новости, 14.06.2024

Штаты выбирают между выстрелом себе в ногу и в голову

Сегодня первый день работы финансовой системы страны по новым правилам: официальный курс доллара и евро теперь устанавливается ЦБ на основе внебиржевых торгов... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:00

2024-06-14T08:00

2024-06-14T08:05

россия

вашингтон (штат)

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

европа

московская биржа

аналитика

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Сегодня первый день работы финансовой системы страны по новым правилам: официальный курс доллара и евро теперь устанавливается ЦБ на основе внебиржевых торгов. Этот шаг стал ответом на введенные 12 июня Соединенными Штатами санкции против Московской биржи, где до этого проходили торги, на основе которых ЦБ более трех десятилетий и определял курс соответствующих валют.В нынешнем году мы отмечаем десятую годовщину санкционного противостояния с Западом. Оно, это противостояние, прошло несколько ключевых этапов, а свежие санкции стали очередной заметной вехой. Так что стоит оглянуться назад и осмыслить путь, пройденный страной — да и всем миром — за прошедшее время.Санкционный маховик Запад начал раскачивать в 2014 году неторопливо и аккуратно. Причина заключалась в том, что тогда он невысоко оценивал прочность российской экономики и, главное, сам не был готов нести существенные потери, что было бы неизбежно при введении по-настоящему серьезных ограничений. Собственные стереотипы о "стране-бензоколонке" и "разорванной в клочья экономике" сыграли со Штатами и Европой злую шутку — они ударили достаточно чувствительно, чтобы заставить Россию заняться импортозамещением и ликвидацией критических уязвимостей (вроде зависимости от западной финансово-платежной системы), но недостаточно серьезно, чтобы нанести ей хоть сколько-нибудь заметный ущерб.В последующие годы санкционная война превратилась в своего рода игру. Ставки в ней постепенно поднимались, но достаточно медленно, не столько подавляя российскую экономику, сколько предоставляя ей возможность адаптироваться к новым условиям и вызовам. Именно поэтому в нашем обществе сложилось откровенно пренебрежительное отношение к вводимым санкциям и родились многочисленные шутки про пакет с пакетами.К началу 2020-х годов до глобалистского истеблишмента дошло, что все его расчеты и надежды на возвращение ситуации в мире в привычное русло с помощью "малой крови" безнадежны — нужны радикальные меры. Ситуация тогда начала стремительно взвинчиваться, и то, как молниеносно после 24 февраля 2022 года Запад выкатил "санкции из ада", недвусмысленно показывает, что они у него были разработаны и готовы к запуску давным-давно: Россия их получила бы вне зависимости от того, начала бы она СВО или нет.Вот это было по-настоящему серьезно. Все многочисленные прогнозы, что адские санкции в кратчайшие сроки уничтожат российскую экономику, а затем государство и страну в целом, отправив Россию в средневековье, строились не на пустом месте — это был действительно сокрушительный удар, предполагавший катастрофические последствия для нашей страны.И тот факт, что Россия в считаные месяцы оправилась от него, а затем выдала взрывной рост, стал свидетельством как нашей мощи, стойкости и адаптивности, так и общих изменений в мире, где Запад необратимо теряет свою гегемонию, которую столь отчаянно стремится удержать.Введенные позавчера американцами санкции стали, пожалуй, самыми мощными после "адских" двухлетней давности — как-никак они заставили российский Центробанк существенно изменить многолетнюю валютную политику, да и новые трудности во внешней торговле почти наверняка появятся и потребуют преодоления. Вот только показательна реакция на рестрикции профессионального и экспертного сообщества, как отечественного, так и зарубежного. Полностью отсутствуют голоса, предрекающие катастрофические и даже просто тяжкие последствия для России, — а раньше таковые всегда находились. Все прагматично рассуждают о минусах и плюсах ограничений (плюсов насчитывают больше), поясняют, что данного шага Вашингтона ждали и ответ на него у ЦБ был давно готов, признают, что дополнительные трудности очевидно возникнут, но ничего критического — и вообще это просто станет дополнительным стимулом для и так идущей дедолларизации.В этой экспертной деловитости нет и намека на священный трепет перед Западом — трепет, который еще совсем недавно был неотъемлемой частью его глобального имиджа. Из сакральной и всемогущей сущности он превратился в обычную, земную геополитическую силу, способную мелко и крупно гадить своим противникам, но не более. Тем самым он лишился еще одного существенного куска собственной мощи, променяв его на весьма сомнительные достижения от организации России дополнительных сложностей во внешней торговле.Тут, конечно, возникает вопрос: зачем же в США сделали этот шаг, зачем стрелять себе в ногу, дополнительно подтачивая собственную репутацию и долларовую систему? Ответ на этот вопрос прост: процесс разрушения их гегемонии продвинулся так далеко, что развернуть его уже просто невозможно. Он вошел в стадию, когда у американцев уже просто нет хороших решений, которые бы позволили им вернуть утраченный статус-кво. Так что Вашингтон вынужден выбирать между выстрелом в себе в ногу или в голову. Именно такой выбор мы сейчас и наблюдаем.

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

https://ria.ru/20240607/bayden-1951204911.html

https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

https://ria.ru/20240606/evropa-1950797897.html

россия

вашингтон (штат)

европа

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россия, вашингтон (штат), центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, европа, московская биржа, аналитика