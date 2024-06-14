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Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде - РИА Новости, 14.06.2024
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12:08 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/shoygu-1952832017.html
Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде
Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде - РИА Новости, 14.06.2024
Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде
Запад создал опасную для России структуру по стратегической пропаганде, ей надо противопоставить слаженную, организованную работу, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:08
2024-06-14T12:08
россия
таллин
рига
сергей шойгу
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АСТРАХАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Запад создал опасную для России структуру по стратегической пропаганде, ей надо противопоставить слаженную, организованную работу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании по вопросам национальной безопасности в Южном федеральном округе. По его словам, "Западом создана серьезная, абсолютно выверенная, хорошо финансируемая структура" по пропаганде. "Те, кто сегодня присутствуют в Таллине, Риге, Хельсинки и еще в четырех центрах в Европе - центры стратегической пропаганды. Достаточно фразы - "стратегическая пропаганда". Если их совместить, то мы получаем опасную для нашей страны структуру. Поэтому противопоставлять ей мы должны слаженную, организованную работу", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20240614/shoygu-1952829879.html
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россия, таллин, рига, сергей шойгу
Россия, Таллин, Рига, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде

Шойгу: стратегической пропаганде Запада нужно противопоставить слаженную работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АСТРАХАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Запад создал опасную для России структуру по стратегической пропаганде, ей надо противопоставить слаженную, организованную работу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании по вопросам национальной безопасности в Южном федеральном округе.
По его словам, "Западом создана серьезная, абсолютно выверенная, хорошо финансируемая структура" по пропаганде.
"Те, кто сегодня присутствуют в Таллине, Риге, Хельсинки и еще в четырех центрах в Европе - центры стратегической пропаганды. Достаточно фразы - "стратегическая пропаганда". Если их совместить, то мы получаем опасную для нашей страны структуру. Поэтому противопоставлять ей мы должны слаженную, организованную работу", - подчеркнул Шойгу.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Шойгу заявил о массированной информационной атаке на Россию
12:00
 
РоссияТаллинРигаСергей Шойгу
 
 
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