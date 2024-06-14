https://ria.ru/20240614/shoygu-1952810095.html

Шойгу в Астрахани проведет совещание по безопасности на юге России

Шойгу в Астрахани проведет совещание по безопасности на юге России - РИА Новости, 14.06.2024

Шойгу в Астрахани проведет совещание по безопасности на юге России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Астрахань, где проведет выездное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:12

2024-06-14T11:12

2024-06-14T11:12

политика

россия

астрахань

сергей шойгу

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АСТРАХАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Астрахань, где проведет выездное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа (ЮФО), сообщили в пресс-службе аппарата СБ. В совещании примут участие главы регионов ЮФО, представители федеральных министерств и ведомств. Такие совещания проводятся по поручению президента страны во всех федеральных округах.

https://ria.ru/20240605/shoygu-1950733268.html

россия

астрахань

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Дарья Буймова

политика, россия, астрахань, сергей шойгу