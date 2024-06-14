https://ria.ru/20240614/shoygu-1952810095.html
Шойгу в Астрахани проведет совещание по безопасности на юге России
Шойгу в Астрахани проведет совещание по безопасности на юге России - РИА Новости, 14.06.2024
Шойгу в Астрахани проведет совещание по безопасности на юге России
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Астрахань, где проведет выездное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:12
2024-06-14T11:12
2024-06-14T11:12
политика
россия
астрахань
сергей шойгу
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АСТРАХАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Астрахань, где проведет выездное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа (ЮФО), сообщили в пресс-службе аппарата СБ. В совещании примут участие главы регионов ЮФО, представители федеральных министерств и ведомств. Такие совещания проводятся по поручению президента страны во всех федеральных округах.
https://ria.ru/20240605/shoygu-1950733268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, астрахань, сергей шойгу
Политика, Россия, Астрахань, Сергей Шойгу
Шойгу в Астрахани проведет совещание по безопасности на юге России
Секретарь Совбеза Шойгу прибыл в Астрахань, где проведет выездное совещание