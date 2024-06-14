https://ria.ru/20240614/sholts-1952886942.html

"Позор": дерзкий выпад Шольца в адрес Путина разозлил немцев

"Позор": дерзкий выпад Шольца в адрес Путина разозлил немцев - РИА Новости, 14.06.2024

"Позор": дерзкий выпад Шольца в адрес Путина разозлил немцев

Пользователи социальной сети Х из Германии обрушили шквал критики на канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его заявления о том, что у президента России Владимира... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:05

2024-06-14T14:05

2024-06-14T14:05

в мире

германия

россия

киев

владимир путин

олаф шольц

g7

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х из Германии обрушили шквал критики на канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его заявления о том, что у президента России Владимира Путина есть план, согласно которому он якобы хочет продлить боевые действия до того момента, пока союзники Киева не перестанут оказывать Украине помощь."Позор", — возмутился XRP_VeChain."Путин лично сообщил вам о своих намерениях или откуда еще вы так ясно знаете его план?" — обратилась к Шольцу Elisabeth Kaleko."Германия не имеет ничего общего с этим конфликтом. Германия делает все, чтобы ввязаться в войну с Россией. Безответственная политика нашего правительства!" — отметил S.Schnoor."Откуда вы знаете, какие именно планы у Путина? Или это ваше личное мнение, ваше предположение, господин канцлер?" — задался вопросом MadMarketMachine.В четверг агентство Reuters сообщило, что лидеры G7 достигли соглашения в четверг о выделении Киеву в 2024 году кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов России.

https://ria.ru/20240614/resursy-1952785954.html

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германия

россия

киев

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в мире, германия, россия, киев, владимир путин, олаф шольц, g7