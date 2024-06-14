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"Позор": дерзкий выпад Шольца в адрес Путина разозлил немцев - РИА Новости, 14.06.2024
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14:05 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/sholts-1952886942.html
"Позор": дерзкий выпад Шольца в адрес Путина разозлил немцев
"Позор": дерзкий выпад Шольца в адрес Путина разозлил немцев - РИА Новости, 14.06.2024
"Позор": дерзкий выпад Шольца в адрес Путина разозлил немцев
Пользователи социальной сети Х из Германии обрушили шквал критики на канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его заявления о том, что у президента России Владимира... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:05
2024-06-14T14:05
в мире
германия
россия
киев
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х из Германии обрушили шквал критики на канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его заявления о том, что у президента России Владимира Путина есть план, согласно которому он якобы хочет продлить боевые действия до того момента, пока союзники Киева не перестанут оказывать Украине помощь."Позор", — возмутился XRP_VeChain."Путин лично сообщил вам о своих намерениях или откуда еще вы так ясно знаете его план?" — обратилась к Шольцу Elisabeth Kaleko."Германия не имеет ничего общего с этим конфликтом. Германия делает все, чтобы ввязаться в войну с Россией. Безответственная политика нашего правительства!" — отметил S.Schnoor."Откуда вы знаете, какие именно планы у Путина? Или это ваше личное мнение, ваше предположение, господин канцлер?" — задался вопросом MadMarketMachine.В четверг агентство Reuters сообщило, что лидеры G7 достигли соглашения в четверг о выделении Киеву в 2024 году кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов России.
https://ria.ru/20240614/resursy-1952785954.html
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в мире, германия, россия, киев, владимир путин, олаф шольц, g7
В мире, Германия, Россия, Киев, Владимир Путин, Олаф Шольц, G7

"Позор": дерзкий выпад Шольца в адрес Путина разозлил немцев

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн РИА Новости. Пользователи социальной сети Х из Германии обрушили шквал критики на канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его заявления о том, что у президента России Владимира Путина есть план, согласно которому он якобы хочет продлить боевые действия до того момента, пока союзники Киева не перестанут оказывать Украине помощь.
"Позор", — возмутился XRP_VeChain.
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"Путин лично сообщил вам о своих намерениях или откуда еще вы так ясно знаете его план?" — обратилась к Шольцу Elisabeth Kaleko.
"Германия не имеет ничего общего с этим конфликтом. Германия делает все, чтобы ввязаться в войну с Россией. Безответственная политика нашего правительства!" — отметил S.Schnoor.
"Откуда вы знаете, какие именно планы у Путина? Или это ваше личное мнение, ваше предположение, господин канцлер?" — задался вопросом MadMarketMachine.
В четверг агентство Reuters сообщило, что лидеры G7 достигли соглашения в четверг о выделении Киеву в 2024 году кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов России.
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В миреГерманияРоссияКиевВладимир ПутинОлаф ШольцG7
 
 
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