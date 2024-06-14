https://ria.ru/20240614/shebekino-1953027468.html

Число раненых при обрушении подъезда дома в Шебекино увеличилось

Число раненых при обрушении подъезда дома в Шебекино увеличилось - РИА Новости, 14.06.2024

Число раненых при обрушении подъезда дома в Шебекино увеличилось

Число пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажного дома в белгородском Шебекино увеличилось до семи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:15

2024-06-14T21:15

2024-06-14T21:20

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажного дома в белгородском Шебекино увеличилось до семи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Ранее сообщалось о пяти пострадавших."На данный момент количество раненых увеличилось до семи. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

шебекино

белгородская область

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Наталья Макарова

шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия