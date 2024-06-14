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Число раненых при обрушении подъезда дома в Шебекино увеличилось
Число раненых при обрушении подъезда дома в Шебекино увеличилось - РИА Новости, 14.06.2024
Число раненых при обрушении подъезда дома в Шебекино увеличилось
Число пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажного дома в белгородском Шебекино увеличилось до семи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:15
2024-06-14T21:15
2024-06-14T21:20
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажного дома в белгородском Шебекино увеличилось до семи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Ранее сообщалось о пяти пострадавших."На данный момент количество раненых увеличилось до семи. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
Число раненых при обрушении подъезда дома в Шебекино увеличилось
Гладков: число раненых при обрушении подъезда дома в Шебекино возросло до семи