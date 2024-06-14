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Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
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18:33 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/shebekino-1952988036.html
Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино
Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники её аппарата совместно с омбудсменом Белгородской области выехали в Шебекино... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:33
2024-06-14T18:33
происшествия
белгородская область
шебекино
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники её аппарата совместно с омбудсменом Белгородской области выехали в Шебекино на место атаки ВСУ. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали пять человек. "Очередное злодеяние ВСУ против мирных жителей России произошло в Шебекино Белгородской области. В результате ракетного удара, нанесённого со стороны Украины, разрушен жилой дом, погибли люди. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева и группа сотрудников моего аппарата выехали на место, чтобы оказать возможную помощь пострадавшим", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Кроме того, федеральный омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших.
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происшествия, белгородская область, шебекино, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино

Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино на место атаки ВСУ

© МЧС РоссииРазбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
© МЧС России
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники её аппарата совместно с омбудсменом Белгородской области выехали в Шебекино на место атаки ВСУ.
Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали пять человек.
«
"Очередное злодеяние ВСУ против мирных жителей России произошло в Шебекино Белгородской области. В результате ракетного удара, нанесённого со стороны Украины, разрушен жилой дом, погибли люди. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева и группа сотрудников моего аппарата выехали на место, чтобы оказать возможную помощь пострадавшим", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Кроме того, федеральный омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших.
Место обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло
Вчера, 17:06
 
ПроисшествияБелгородская областьШебекиноРоссияТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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