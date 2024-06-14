https://ria.ru/20240614/shebekino-1952988036.html

Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино

Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024

Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники её аппарата совместно с омбудсменом Белгородской области выехали в Шебекино... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:33

2024-06-14T18:33

2024-06-14T18:33

происшествия

белгородская область

шебекино

россия

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники её аппарата совместно с омбудсменом Белгородской области выехали в Шебекино на место атаки ВСУ. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали пять человек. "Очередное злодеяние ВСУ против мирных жителей России произошло в Шебекино Белгородской области. В результате ракетного удара, нанесённого со стороны Украины, разрушен жилой дом, погибли люди. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева и группа сотрудников моего аппарата выехали на место, чтобы оказать возможную помощь пострадавшим", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Кроме того, федеральный омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших.

https://ria.ru/20240614/postradavshie-1952964208.html

белгородская область

шебекино

россия

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происшествия, белгородская область, шебекино, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины