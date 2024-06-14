https://ria.ru/20240614/shebekino-1952988036.html
Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино
Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники её аппарата совместно с омбудсменом Белгородской области выехали в Шебекино... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:33
2024-06-14T18:33
2024-06-14T18:33
происшествия
белгородская область
шебекино
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952986321_4:0:1270:712_1920x0_80_0_0_79718fbb40892a7fe87a184b8a04436d.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники её аппарата совместно с омбудсменом Белгородской области выехали в Шебекино на место атаки ВСУ. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали пять человек. "Очередное злодеяние ВСУ против мирных жителей России произошло в Шебекино Белгородской области. В результате ракетного удара, нанесённого со стороны Украины, разрушен жилой дом, погибли люди. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева и группа сотрудников моего аппарата выехали на место, чтобы оказать возможную помощь пострадавшим", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Кроме того, федеральный омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших.
https://ria.ru/20240614/postradavshie-1952964208.html
белгородская область
шебекино
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952986321_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_f4f72fe3c0531743757d475608bc40c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, шебекино, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино
Сотрудники аппарата Москальковой выехали в Шебекино на место атаки ВСУ