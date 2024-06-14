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Сотрудники МЧС спасали еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
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17:05 14.06.2024 (обновлено: 17:09 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/shebekino-1952963035.html
Сотрудники МЧС спасали еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино
Сотрудники МЧС спасали еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
Сотрудники МЧС спасали еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино
Сотрудники МЧС при помощи автолестницы спасли ещё четырех человек с пятого этажа после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, рассказали РИА... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:05
2024-06-14T17:09
происшествия
россия
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС при помощи автолестницы спасли ещё четырех человек с пятого этажа после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."При помощи автолестницы спасли ещё четыре человека с пятого этажа", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240604/ataka-1950527924.html
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происшествия, россия, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область
Происшествия, Россия, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белгородская область
Сотрудники МЧС спасали еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино

МЧС автолестницей спасло еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкПодъезд многоквартирного дома, обрушившийся после обстрела ВСУ города Шебекино
Подъезд многоквартирного дома, обрушившийся после обстрела ВСУ города Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Подъезд многоквартирного дома, обрушившийся после обстрела ВСУ города Шебекино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС при помощи автолестницы спасли ещё четырех человек с пятого этажа после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"При помощи автолестницы спасли ещё четыре человека с пятого этажа", - сказал собеседник агентства.
Автобус, подвергшийся атаке ВСУ с помощью БПЛА в Шебекино. 4 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Шебекино при атаке дрона ВСУ на служебный автобус пострадали три человека
4 июня, 22:24
 
ПроисшествияРоссияШебекиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белгородская область
 
 
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