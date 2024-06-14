https://ria.ru/20240614/shebekino-1952963035.html

Сотрудники МЧС спасали еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино

Сотрудники МЧС спасали еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024

Сотрудники МЧС спасали еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино

Сотрудники МЧС при помощи автолестницы спасли ещё четырех человек с пятого этажа после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, рассказали РИА... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:05

2024-06-14T17:05

2024-06-14T17:09

происшествия

россия

шебекино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгородская область

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС при помощи автолестницы спасли ещё четырех человек с пятого этажа после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."При помощи автолестницы спасли ещё четыре человека с пятого этажа", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240604/ataka-1950527924.html

россия

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область