https://ria.ru/20240614/shebekino-1952963035.html
Сотрудники МЧС спасали еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино
Сотрудники МЧС спасали еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
Сотрудники МЧС спасали еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино
Сотрудники МЧС при помощи автолестницы спасли ещё четырех человек с пятого этажа после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, рассказали РИА... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:05
2024-06-14T17:05
2024-06-14T17:09
происшествия
россия
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС при помощи автолестницы спасли ещё четырех человек с пятого этажа после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."При помощи автолестницы спасли ещё четыре человека с пятого этажа", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240604/ataka-1950527924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область
Происшествия, Россия, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белгородская область
Сотрудники МЧС спасали еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино
МЧС автолестницей спасло еще четырех человек из обрушившегося дома в Шебекино