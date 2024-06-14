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Из обрушившегося подъезда в Шебекино эвакуировали двух человек - РИА Новости, 14.06.2024
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16:30 14.06.2024 (обновлено: 17:45 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/shebekino-1952950713.html
Из обрушившегося подъезда в Шебекино эвакуировали двух человек
Из обрушившегося подъезда в Шебекино эвакуировали двух человек - РИА Новости, 14.06.2024
Из обрушившегося подъезда в Шебекино эвакуировали двух человек
Спасатели МЧС приступили к поисково-спасательным работам на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, при помощи автолестницы эвакуированы... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:30
2024-06-14T17:45
происшествия
шебекино
россия
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели МЧС приступили к поисково-спасательным работам на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, при помощи автолестницы эвакуированы два человека с пятого этажа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино, - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при помощи автолестницы удалось эвакуировать двух человек с пятого этажа. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ, предварительно, пострадали три человека, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951283904.html
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шебекино
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Последствия обрушения подъезда в Шебекино
Последствия обрушения подъезда в Шебекино
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происшествия, шебекино, россия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Из обрушившегося подъезда в Шебекино эвакуировали двух человек

Из обрушившегося дома в Шебекино при помощи автолестницы эвакуировали людей

© Фото : соцсетиМесто обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино
Место обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : соцсети
Место обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели МЧС приступили к поисково-спасательным работам на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, при помощи автолестницы эвакуированы два человека с пятого этажа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино, - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при помощи автолестницы удалось эвакуировать двух человек с пятого этажа.
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ПроисшествияШебекиноРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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