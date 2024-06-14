https://ria.ru/20240614/shebekino-1952950713.html
Из обрушившегося подъезда в Шебекино эвакуировали двух человек
Из обрушившегося подъезда в Шебекино эвакуировали двух человек - РИА Новости, 14.06.2024
Из обрушившегося подъезда в Шебекино эвакуировали двух человек
Спасатели МЧС приступили к поисково-спасательным работам на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, при помощи автолестницы эвакуированы... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:30
2024-06-14T16:30
2024-06-14T17:45
происшествия
шебекино
россия
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952941043_0:129:720:534_1920x0_80_0_0_07b72bcdc4fb2f2492d9fe00af700b68.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели МЧС приступили к поисково-спасательным работам на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, при помощи автолестницы эвакуированы два человека с пятого этажа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино, - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при помощи автолестницы удалось эвакуировать двух человек с пятого этажа. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ, предварительно, пострадали три человека, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951283904.html
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370589.html
шебекино
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952941043_0:139:720:679_1920x0_80_0_0_de52ffb3deb7768585ca2b9fe6d424cd.jpg
Последствия обрушения подъезда в Шебекино
Последствия обрушения подъезда в Шебекино
2024-06-14T16:30
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, россия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Из обрушившегося подъезда в Шебекино эвакуировали двух человек
Из обрушившегося дома в Шебекино при помощи автолестницы эвакуировали людей