https://ria.ru/20240614/shebekino-1952950713.html

Из обрушившегося подъезда в Шебекино эвакуировали двух человек

Из обрушившегося подъезда в Шебекино эвакуировали двух человек - РИА Новости, 14.06.2024

Из обрушившегося подъезда в Шебекино эвакуировали двух человек

Спасатели МЧС приступили к поисково-спасательным работам на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, при помощи автолестницы эвакуированы... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:30

2024-06-14T16:30

2024-06-14T17:45

происшествия

шебекино

россия

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели МЧС приступили к поисково-спасательным работам на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино, при помощи автолестницы эвакуированы два человека с пятого этажа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино, - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при помощи автолестницы удалось эвакуировать двух человек с пятого этажа. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ, предварительно, пострадали три человека, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

https://ria.ru/20240607/lugansk-1951283904.html

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370589.html

шебекино

россия

белгородская область

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Последствия обрушения подъезда в Шебекино Последствия обрушения подъезда в Шебекино 2024-06-14T16:30 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шебекино, россия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины