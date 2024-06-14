https://ria.ru/20240614/shebekino-1952742460.html
На окраине Шебекино прогремел взрыв
На окраине Шебекино прогремел взрыв - РИА Новости, 14.06.2024
На окраине Шебекино прогремел взрыв
На окраине Шебекино в Белгородской области произошел взрыв, причины устанавливаются, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:12
2024-06-14T00:12
2024-06-14T01:09
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На окраине Шебекино в Белгородской области произошел взрыв, причины устанавливаются, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Территория, где произошло ЧП, оцеплена, на место направили оперативные службы, добавил глава региона.По предварительным данным, повреждены 10 частных домов и одна машина. Информация о последствиях уточняется.
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шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
На окраине Шебекино прогремел взрыв
Губернатор Гладков: на окраине Шебекино прогремел взрыв, причины устанавливают