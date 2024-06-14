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На окраине Шебекино прогремел взрыв - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 14.06.2024 (обновлено: 01:09 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/shebekino-1952742460.html
На окраине Шебекино прогремел взрыв
На окраине Шебекино прогремел взрыв - РИА Новости, 14.06.2024
На окраине Шебекино прогремел взрыв
На окраине Шебекино в Белгородской области произошел взрыв, причины устанавливаются, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:12
2024-06-14T01:09
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На окраине Шебекино в Белгородской области произошел взрыв, причины устанавливаются, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Территория, где произошло ЧП, оцеплена, на место направили оперативные службы, добавил глава региона.По предварительным данным, повреждены 10 частных домов и одна машина. Информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240613/bespilotnik-1952734289.html
шебекино
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шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
На окраине Шебекино прогремел взрыв

Губернатор Гладков: на окраине Шебекино прогремел взрыв, причины устанавливают

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино из РСЗО "Град" со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО Град со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО "Град" со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На окраине Шебекино в Белгородской области произошел взрыв, причины устанавливаются, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Территория, где произошло ЧП, оцеплена, на место направили оперативные службы, добавил глава региона.
По предварительным данным, повреждены 10 частных домов и одна машина. Информация о последствиях уточняется.
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Вчера, 22:48
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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