https://ria.ru/20240614/shebekino-1952742460.html

На окраине Шебекино прогремел взрыв

На окраине Шебекино прогремел взрыв - РИА Новости, 14.06.2024

На окраине Шебекино прогремел взрыв

На окраине Шебекино в Белгородской области произошел взрыв, причины устанавливаются, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:12

2024-06-14T00:12

2024-06-14T01:09

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На окраине Шебекино в Белгородской области произошел взрыв, причины устанавливаются, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Территория, где произошло ЧП, оцеплена, на место направили оперативные службы, добавил глава региона.По предварительным данным, повреждены 10 частных домов и одна машина. Информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240613/bespilotnik-1952734289.html

шебекино

белгородская область

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2024

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шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков