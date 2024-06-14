https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952995093.html

G7 пригрозила Ирану новыми санкциями в случае поставок ракет в Россию

G7 пригрозила Ирану новыми санкциями в случае поставок ракет в Россию - РИА Новости, 14.06.2024

G7 пригрозила Ирану новыми санкциями в случае поставок ракет в Россию

Страны G7 пригрозили Ирану новыми мерами в случае поставок баллистических ракет в Россию, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, при этом и... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:57

2024-06-14T18:57

2024-06-14T19:05

в мире

иран

россия

италия

алексей дедов

g7

оон

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 пригрозили Ирану новыми мерами в случае поставок баллистических ракет в Россию, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, при этом и Москва, и Тегеран уже неоднократно опровергали заявления о поставках вооружений. "Мы призываем Иран прекратить оказывать содействие России в войне на Украине, не передавать баллистические ракеты и связанные технологии, так как это станет серьезной эскалацией и прямой угрозой европейской безопасности. Мы готовы ответить оперативно и скоординированно, в том числе принять новые меры (против Ирана - ред)", - говорится в документе. В конце февраля западные СМИ уже бездоказательно заявляли о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана в свою очередь заявлял, что утверждения стран Запада о якобы применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их. Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952859859.html

иран

россия

италия

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в мире, иран, россия, италия, алексей дедов, g7, оон, санкции в отношении россии