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G7 пригрозила Ирану новыми санкциями в случае поставок ракет в Россию - РИА Новости, 14.06.2024
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18:57 14.06.2024 (обновлено: 19:05 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952995093.html
G7 пригрозила Ирану новыми санкциями в случае поставок ракет в Россию
G7 пригрозила Ирану новыми санкциями в случае поставок ракет в Россию - РИА Новости, 14.06.2024
G7 пригрозила Ирану новыми санкциями в случае поставок ракет в Россию
Страны G7 пригрозили Ирану новыми мерами в случае поставок баллистических ракет в Россию, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, при этом и... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:57
2024-06-14T19:05
в мире
иран
россия
италия
алексей дедов
g7
оон
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 пригрозили Ирану новыми мерами в случае поставок баллистических ракет в Россию, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, при этом и Москва, и Тегеран уже неоднократно опровергали заявления о поставках вооружений. "Мы призываем Иран прекратить оказывать содействие России в войне на Украине, не передавать баллистические ракеты и связанные технологии, так как это станет серьезной эскалацией и прямой угрозой европейской безопасности. Мы готовы ответить оперативно и скоординированно, в том числе принять новые меры (против Ирана - ред)", - говорится в документе. В конце февраля западные СМИ уже бездоказательно заявляли о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана в свою очередь заявлял, что утверждения стран Запада о якобы применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их. Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности.
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в мире, иран, россия, италия, алексей дедов, g7, оон, санкции в отношении россии
В мире, Иран, Россия, Италия, Алексей Дедов, G7, ООН, Санкции в отношении России
G7 пригрозила Ирану новыми санкциями в случае поставок ракет в Россию

G7 пригрозили Ирану новыми мерами в случае поставок баллистических ракет в РФ

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 пригрозили Ирану новыми мерами в случае поставок баллистических ракет в Россию, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, при этом и Москва, и Тегеран уже неоднократно опровергали заявления о поставках вооружений.
«
"Мы призываем Иран прекратить оказывать содействие России в войне на Украине, не передавать баллистические ракеты и связанные технологии, так как это станет серьезной эскалацией и прямой угрозой европейской безопасности. Мы готовы ответить оперативно и скоординированно, в том числе принять новые меры (против Ирана - ред)", - говорится в документе.
В конце февраля западные СМИ уже бездоказательно заявляли о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти обвинения. МИД Ирана в свою очередь заявлял, что утверждения стран Запада о якобы применении Россией иранского вооружения в украинском кризисе необоснованны, Иран решительно осуждает их.
Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности.
Лидеры G7, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Что он там делает?" Во Франции резко высказались о Зеленском на саммите G7
Вчера, 13:06
 
В миреИранРоссияИталияАлексей ДедовG7ООНСанкции в отношении России
 
 
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