https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952923247.html

Глава МИД Британии пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции

Глава МИД Британии пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции - РИА Новости, 14.06.2024

Глава МИД Британии пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью итальянской газете Corriere della Sera пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:24

2024-06-14T15:24

2024-06-14T15:24

россия

великобритания

израиль

дэвид кэмерон

владимир путин

в мире

санкции в отношении россии

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БАРИ, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью итальянской газете Corriere della Sera пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции, сотрудничающим с Россией и, по его мнению, помогающим ее оборонной промышленности. "Первое, что я хотел бы видеть, - это действительно жесткие санкции против российских компаний и частных лиц... После Brexit мы накопили арсенал санкций и сегодня объявляем о новых", - заявил он. Глава британского МИД в этой связи призвал к "охоте" за российским танкерами с нефтью и заявил, что хотел бы, чтобы их блокировали при приближении к итальянским портам. "Важно отметить, что они (санкции) не ограничиваются только компаниями, работающими в Великобритании или Европе: мы охотимся за ними по всему миру", - добавил Кэмерон. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240614/smi-1952808827.html

https://ria.ru/20240117/sanktsii-1921922785.html

россия

великобритания

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, великобритания, израиль, дэвид кэмерон, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии