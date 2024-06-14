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Глава МИД Британии пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции - РИА Новости, 14.06.2024
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15:24 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952923247.html
Глава МИД Британии пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции
Глава МИД Британии пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции - РИА Новости, 14.06.2024
Глава МИД Британии пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью итальянской газете Corriere della Sera пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:24
2024-06-14T15:24
россия
великобритания
израиль
дэвид кэмерон
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
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БАРИ, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью итальянской газете Corriere della Sera пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции, сотрудничающим с Россией и, по его мнению, помогающим ее оборонной промышленности. "Первое, что я хотел бы видеть, - это действительно жесткие санкции против российских компаний и частных лиц... После Brexit мы накопили арсенал санкций и сегодня объявляем о новых", - заявил он. Глава британского МИД в этой связи призвал к "охоте" за российским танкерами с нефтью и заявил, что хотел бы, чтобы их блокировали при приближении к итальянским портам. "Важно отметить, что они (санкции) не ограничиваются только компаниями, работающими в Великобритании или Европе: мы охотимся за ними по всему миру", - добавил Кэмерон. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240614/smi-1952808827.html
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россия, великобритания, израиль, дэвид кэмерон, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Великобритания, Израиль, Дэвид Кэмерон, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России
Глава МИД Британии пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции

Кэмерон пригрозил компаниям из Израиля и Турции из-за сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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БАРИ, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью итальянской газете Corriere della Sera пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции, сотрудничающим с Россией и, по его мнению, помогающим ее оборонной промышленности.
"Первое, что я хотел бы видеть, - это действительно жесткие санкции против российских компаний и частных лиц... После Brexit мы накопили арсенал санкций и сегодня объявляем о новых", - заявил он.
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Глава британского МИД в этой связи призвал к "охоте" за российским танкерами с нефтью и заявил, что хотел бы, чтобы их блокировали при приближении к итальянским портам.
«
"Важно отметить, что они (санкции) не ограничиваются только компаниями, работающими в Великобритании или Европе: мы охотимся за ними по всему миру", - добавил Кэмерон.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией
17 января, 18:29
 
РоссияВеликобританияИзраильДэвид КэмеронВладимир ПутинВ миреСанкции в отношении России
 
 
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