Глава МИД Британии пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции
Кэмерон пригрозил компаниям из Израиля и Турции из-за сотрудничества с Россией
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
БАРИ, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью итальянской газете Corriere della Sera пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции, сотрудничающим с Россией и, по его мнению, помогающим ее оборонной промышленности.
"Первое, что я хотел бы видеть, - это действительно жесткие санкции против российских компаний и частных лиц... После Brexit мы накопили арсенал санкций и сегодня объявляем о новых", - заявил он.
Глава британского МИД в этой связи призвал к "охоте" за российским танкерами с нефтью и заявил, что хотел бы, чтобы их блокировали при приближении к итальянским портам.
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"Важно отметить, что они (санкции) не ограничиваются только компаниями, работающими в Великобритании или Европе: мы охотимся за ними по всему миру", - добавил Кэмерон.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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