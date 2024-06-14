https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952914279.html
СМИ: G7 к концу июня объявит о новом пакете антироссийских санкций
СМИ: G7 к концу июня объявит о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: G7 к концу июня объявит о новом пакете антироссийских санкций
Страны "Большой семерки" согласовали и намерены к концу июня объявить об очередном пакете антироссийских санкций в отношении компаний и частных лиц,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:01
2024-06-14T15:01
2024-06-14T15:01
россия
италия
китай
санкции в отношении россии
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РИМ, 14 июн – РИА Новости. Страны "Большой семерки" согласовали и намерены к концу июня объявить об очередном пакете антироссийских санкций в отношении компаний и частных лиц, сотрудничающих с Россией, сообщило агентство Nova со ссылкой на источники на саммите "Большой семерки" в Италии. "Санкции будут нацелены на субъекты третьих стран, включая, в частности, Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Казахстан", - говорится в сообщении. Поводом для наложения санкций называется обход введенных против России ограничений. Данный вопрос участники встречи обсудили в четверг в ходе рабочих сессий мероприятия, отмечает Nova. Встреча лидеров "большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html
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россия, италия, китай, санкции в отношении россии
Россия, Италия, Китай, Санкции в отношении России
СМИ: G7 к концу июня объявит о новом пакете антироссийских санкций
Nova: G7 в июне объявит о пакете антироссийских санкций против третьих стран