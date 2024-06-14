https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952914279.html

СМИ: G7 к концу июня объявит о новом пакете антироссийских санкций

СМИ: G7 к концу июня объявит о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 14.06.2024

СМИ: G7 к концу июня объявит о новом пакете антироссийских санкций

Страны "Большой семерки" согласовали и намерены к концу июня объявить об очередном пакете антироссийских санкций в отношении компаний и частных лиц,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:01

2024-06-14T15:01

2024-06-14T15:01

россия

италия

китай

санкции в отношении россии

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РИМ, 14 июн – РИА Новости. Страны "Большой семерки" согласовали и намерены к концу июня объявить об очередном пакете антироссийских санкций в отношении компаний и частных лиц, сотрудничающих с Россией, сообщило агентство Nova со ссылкой на источники на саммите "Большой семерки" в Италии. "Санкции будут нацелены на субъекты третьих стран, включая, в частности, Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Казахстан", - говорится в сообщении. Поводом для наложения санкций называется обход введенных против России ограничений. Данный вопрос участники встречи обсудили в четверг в ходе рабочих сессий мероприятия, отмечает Nova. Встреча лидеров "большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.

https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html

россия

италия

китай

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россия, италия, китай, санкции в отношении россии