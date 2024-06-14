https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952780188.html

Санкции США против России достигли пика, заявил южнокорейский эксперт

Санкции США против России достигли пика, заявил южнокорейский эксперт - РИА Новости, 14.06.2024

Санкции США против России достигли пика, заявил южнокорейский эксперт

Санкционная политика США, особенно удар по банковскому сектору РФ, не является хорошим решением, и санкции уже достигли своего пика, поэтому Вашингтону придется РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:29

2024-06-14T09:29

2024-06-14T11:32

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СЕУЛ, 14 июн - РИА Новости. Санкционная политика США, особенно удар по банковскому сектору РФ, не является хорошим решением, и санкции уже достигли своего пика, поэтому Вашингтону придется искать другое решение, рассказал в интервью РИА Новости президент Корейско-российского делового совета Пак Чон Хо. "Удар по банковскому сектору - не лучшая политика США, и я считаю, что текущие санкции достигли своего пика, особенно в финансовом секторе. На фоне саммита G7 и событий в Швейцарии. Это, возможно, последний шанс США поддержать Украину, так как война идет не в ее пользу", - пояснил эксперт. Он добавил, что США санкциями пытаются разорвать связи между Китаем и Россией, но Китай все равно "встал на сторону России". По словам Пак Чон Хо, санкции США против банковского сектора, наоборот, приведут к появлению цифровых валют и росту сделок в юанях, и снижению использования доллара. "Я считаю, что политика США и такое использование санкций ошибочно, и Вашингтону придется искать новое решение", - заявил эксперт. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. Они касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой, энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. В санкционном списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

https://ria.ru/20240614/valyuta-1952682395.html

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экономика, сша, россия, вашингтон (штат), московская биржа, министерство финансов сша, g7