https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952759083.html

Китайский эксперт оценил влияние санкций на товарооборот Москвы и Пекина

Китайский эксперт оценил влияние санкций на товарооборот Москвы и Пекина - РИА Новости, 14.06.2024

Китайский эксперт оценил влияние санкций на товарооборот Москвы и Пекина

Новые антироссийские санкции США могут негативно повлиять на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, но они не подорвут его основы, заявил РИА... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T06:04

2024-06-14T06:04

2024-06-14T06:35

россия

сша

китай

сбербанк россии

санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США могут негативно повлиять на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, но они не подорвут его основы, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан. Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой, энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. По словам эксперта, санкции США имеют очевидные характеристики "юрисдикции длинной руки" (экстерриториального применения своего законодательства) и потому окажут определенное негативное влияние на китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество. "Однако китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество основано на взаимной выгоде и взаимодополняющих преимуществах и имеет свои собственные правила развития. Поэтому санкции США не повлияют на основы экономического и торгового сотрудничества России и Китая", - сказал Чжэн Аньгуан. Эксперт отметил, что несмотря на то, что американские санкции могут оказать определенное негативное влияние на российскую технологическую, экономическую и финансовую отрасль, Россия может укрепить сотрудничество с такими странами как Индия и Китая, а также ускорить развитие своих собственных отраслей. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20240613/kitay-1952550450.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929175273.html

россия

сша

китай

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россия, сша, китай, сбербанк россии, санкции в отношении россии