Рейтинг@Mail.ru
Китайский эксперт оценил влияние санкций на товарооборот Москвы и Пекина - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 14.06.2024 (обновлено: 06:35 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952759083.html
Китайский эксперт оценил влияние санкций на товарооборот Москвы и Пекина
Китайский эксперт оценил влияние санкций на товарооборот Москвы и Пекина - РИА Новости, 14.06.2024
Китайский эксперт оценил влияние санкций на товарооборот Москвы и Пекина
Новые антироссийские санкции США могут негативно повлиять на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, но они не подорвут его основы, заявил РИА... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T06:04
2024-06-14T06:35
россия
сша
китай
сбербанк россии
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США могут негативно повлиять на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, но они не подорвут его основы, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан. Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой, энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. По словам эксперта, санкции США имеют очевидные характеристики "юрисдикции длинной руки" (экстерриториального применения своего законодательства) и потому окажут определенное негативное влияние на китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество. "Однако китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество основано на взаимной выгоде и взаимодополняющих преимуществах и имеет свои собственные правила развития. Поэтому санкции США не повлияют на основы экономического и торгового сотрудничества России и Китая", - сказал Чжэн Аньгуан. Эксперт отметил, что несмотря на то, что американские санкции могут оказать определенное негативное влияние на российскую технологическую, экономическую и финансовую отрасль, Россия может укрепить сотрудничество с такими странами как Индия и Китая, а также ускорить развитие своих собственных отраслей. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20240613/kitay-1952550450.html
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929175273.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, сбербанк россии, санкции в отношении россии
Россия, США, Китай, Сбербанк России, Санкции в отношении России
Китайский эксперт оценил влияние санкций на товарооборот Москвы и Пекина

Эксперт Чжэн: санкции не подорвут торгово-экономическое сотрудничества РФ и КНР

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Новые антироссийские санкции США могут негативно повлиять на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, но они не подорвут его основы, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан.
Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой, энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Китайский эксперт оценил влияние новых санкций США на экономику России
Вчера, 13:01
По словам эксперта, санкции США имеют очевидные характеристики "юрисдикции длинной руки" (экстерриториального применения своего законодательства) и потому окажут определенное негативное влияние на китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество.
"Однако китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество основано на взаимной выгоде и взаимодополняющих преимуществах и имеет свои собственные правила развития. Поэтому санкции США не повлияют на основы экономического и торгового сотрудничества России и Китая", - сказал Чжэн Аньгуан.
Эксперт отметил, что несмотря на то, что американские санкции могут оказать определенное негативное влияние на российскую технологическую, экономическую и финансовую отрасль, Россия может укрепить сотрудничество с такими странами как Индия и Китая, а также ускорить развитие своих собственных отраслей.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию
23 февраля, 17:06
 
РоссияСШАКитайСбербанк РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала