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Сальдо оценил перспективы освобождения всей Херсонской области
Сальдо оценил перспективы освобождения всей Херсонской области - РИА Новости, 14.06.2024
Сальдо оценил перспективы освобождения всей Херсонской области
Херсонская область будет освобождена в ее административных границах вне зависимости от того, согласится ли Запад на выдвинутые президентом РФ условия для мирных РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:51
2024-06-14T15:51
2024-06-14T18:07
херсонская область
безопасность
владимир сальдо
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Херсонская область будет освобождена в ее административных границах вне зависимости от того, согласится ли Запад на выдвинутые президентом РФ условия для мирных переговоров, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Нас, херсонцев, предложения, которые Владимир Владимирович выдвинул как условия начала мирных переговоров по Украине, очень обрадовали. Ведь они предполагают обязательное освобождение от украинских оккупантов всей территории Херсонской области в её административных границах. А они, напомню, включают Александровский, Снигирёвский округа и западную часть Кинбурнского полуострова, которые ранее входили в Николаевскую область". - сказал Сальдо РИА Новости.По его словам, согласие Запада на мирные переговоры "не так важно"."Согласиться ли Запад или нет - не так важно, поскольку мы уверены, что Херсонщина будет непременно освобождена. Если не удастся сделать это в результате переговоров - то мы добьёмся своего военным путём. Причём моё личное мнение - нам надо дойти до Измаила". - заявил губернатор Херсонской области.
https://ria.ru/20240612/memorial-1952392859.html
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херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , безопасность, владимир сальдо
Херсонская область , Безопасность, Владимир Сальдо
Сальдо оценил перспективы освобождения всей Херсонской области
Сальдо: если не договоримся, то освободим Херсонскую область военным путем
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Херсонская область будет освобождена в ее административных границах вне зависимости от того, согласится ли Запад на выдвинутые президентом РФ условия для мирных переговоров, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Нас, херсонцев, предложения, которые Владимир Владимирович выдвинул как условия начала мирных переговоров по Украине, очень обрадовали. Ведь они предполагают обязательное освобождение от украинских оккупантов всей территории Херсонской области в её административных границах. А они, напомню, включают Александровский, Снигирёвский округа и западную часть Кинбурнского полуострова, которые ранее входили в Николаевскую область". - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, согласие Запада на мирные переговоры "не так важно".
"Согласиться ли Запад или нет - не так важно, поскольку мы уверены, что Херсонщина будет непременно освобождена. Если не удастся сделать это в результате переговоров - то мы добьёмся своего военным путём. Причём моё личное мнение - нам надо дойти до Измаила". - заявил губернатор Херсонской области.