https://ria.ru/20240614/saldo-1952935986.html

Сальдо оценил перспективы освобождения всей Херсонской области

Сальдо оценил перспективы освобождения всей Херсонской области - РИА Новости, 14.06.2024

Сальдо оценил перспективы освобождения всей Херсонской области

Херсонская область будет освобождена в ее административных границах вне зависимости от того, согласится ли Запад на выдвинутые президентом РФ условия для мирных РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:51

2024-06-14T15:51

2024-06-14T18:07

херсонская область

безопасность

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_0:40:3220:1851_1920x0_80_0_0_a5196a287439e0905ffbb49c1f1760b3.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Херсонская область будет освобождена в ее административных границах вне зависимости от того, согласится ли Запад на выдвинутые президентом РФ условия для мирных переговоров, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Нас, херсонцев, предложения, которые Владимир Владимирович выдвинул как условия начала мирных переговоров по Украине, очень обрадовали. Ведь они предполагают обязательное освобождение от украинских оккупантов всей территории Херсонской области в её административных границах. А они, напомню, включают Александровский, Снигирёвский округа и западную часть Кинбурнского полуострова, которые ранее входили в Николаевскую область". - сказал Сальдо РИА Новости.По его словам, согласие Запада на мирные переговоры "не так важно"."Согласиться ли Запад или нет - не так важно, поскольку мы уверены, что Херсонщина будет непременно освобождена. Если не удастся сделать это в результате переговоров - то мы добьёмся своего военным путём. Причём моё личное мнение - нам надо дойти до Измаила". - заявил губернатор Херсонской области.

https://ria.ru/20240612/memorial-1952392859.html

https://ria.ru/20240608/saldo-1951576299.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , безопасность, владимир сальдо