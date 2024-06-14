https://ria.ru/20240614/sakhalin-1952801058.html
На Сахалине отстрелили медведя, вышедшего в город
На Сахалине отстрелили медведя, вышедшего в город - РИА Новости, 14.06.2024
На Сахалине отстрелили медведя, вышедшего в город
Представлявшего опасность для людей медведя в пятницу пришлось отстрелить в городе Охе на севере Сахалина, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:42
2024-06-14T10:42
2024-06-14T10:46
оха
сахалин
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июн – РИА Новости. Представлявшего опасность для людей медведя в пятницу пришлось отстрелить в городе Охе на севере Сахалина, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства. "Местные лесничие с представителями полиции вынуждены были отстрелить хищника. Бурый медведь в возрасте примерно трех лет представлял опасность для людей, поскольку он вышел в город", - отметили в пресс-центре ведомства. По информации местных СМИ, медведь прогулялся по нескольким улицам Охи, в том числе оказался у местного ДК, где в это время заканчивался детский спектакль.
https://ria.ru/20240614/bukhta-1952780480.html
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оха, сахалин, происшествия
Оха, Сахалин, Происшествия
На Сахалине отстрелили медведя, вышедшего в город
На севере Сахалина отстрелили медведя, представлявшего опасность для людей