https://ria.ru/20240614/rybalka-1952583556.html

Как сделать хобби своим бизнесом: опыт рыбака

Как сделать хобби своим бизнесом: опыт рыбака - РИА Новости, 14.06.2024

Как сделать хобби своим бизнесом: опыт рыбака

Работу и любимое дело принято разделять. Мол, первое – неприятно, но необходимо для заработка. А хобби – занятие, безусловно, приятное, но о том, чтобы... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:00

2024-06-14T10:00

2024-06-14T10:00

твой бизнес

россия

москва

астрахань

личный опыт

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952562645_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_8a3cb48fb8f618de490a1254c2bcd7af.jpg

Работу и любимое дело принято разделять. Мол, первое – неприятно, но необходимо для заработка. А хобби – занятие, безусловно, приятное, но о том, чтобы заработать на нем, нечего и думать. Так ли это справедливо? Ведь из каждого правила есть исключения.Например, Роман Байков из Москвы с раннего детства увлекался рыбалкой, а десять лет назад эта страсть стала для него не просто средством заработка, а полноценным бизнесом.Шоу за свой счет"Мой дед был рыбаком. Может, мне это передалось. Правда, на рыбалку он меня ни разу не брал. Зато помог сосед по даче, тоже пенсионер. Вот он меня и приобщил. Сначала у меня ничего не получалось. Но сосед дал грузила, крючки, взял меня на первую в жизни карасевую рыбалку. И вот оттуда, из детства, все пошло", - рассказывает Байков.Увлечение не осталось в детстве, а перешло во взрослую жизнь. Роман стал работать на телевидении, тоже, как он признается, с удовольствием. Но и для рыбалки оставалось место в душе. И вот десять лет назад оба любимых занятия совместились, и родилось что-то совершенно новое."На тот момент я уже несколько лет занимался съемкой – поработал в качестве продюсера, оператора, режиссера. Выбраться на реку времени оставалось очень мало. И я стал смотреть рыболовные передачи. И сразу же заметил, что это можно сделать классно, вкусно, интересно, качественно. Так и родилась идея. Рыбалка – любимое хобби, видео снимать – умеем. И вот сняли первую пилотную передачу", - вспоминает Байков.Снимать решено было в Астрахани – городе, который не оставляет равнодушным ни одного рыбака."Лодки у нас не было. На базе арендовали маленькую лодочку и на ней половили судака на реке Ахтуба, поездили по различным ерикам, щук, окуней, судаков половили. По результатам весеннего путешествия в Астраханскую область и сделали первую передачу", - вспоминает Байков.По его мнению, из той же Астрахани можно было сделать бесконечное число передач. Но не поняли бы зрители, спросили бы: "А что это вы нам сюжеты из одного места показываете?""И вот мы начали совершать путешествия по различным регионам и их водоемам. И я вам хочу сказать – когда едешь куда-то в незнакомое место, возникающее чувство не передать словами! Появляются совершенно новые эмоции", - говорит Байков.Конечно, были и сложности. Главная заключалась в том, что снимать качественные и профессиональные рыболовные передачи – стоит денег."Приходилось делать как? Три недели впахивать на работе, и потом на неделю отправляться куда-то на рыбалку. Тратишь все на съемки и делаешь классный контент. Но постепенно, по прошествии нескольких лет, начали появляться партнеры. Были сложности, конечно. Но хорошие моменты перекрывают. Например, до начала съемок передачи самая крупная щука, которую я ловил, была 1,5-2 килограмма, судак - в районе килограмма. А когда начали снимать, рекорды от выезда к выезду постепенно все росли", — рассказывает Байков.Покрыли пол-РоссииВ 2023 году Роман вместе со своей командой отправился в небывалую экспедицию, маршрут которой пролегал от Владивостока до Москвы."Мы ехали на машине полтора месяца, и рыбачили по дороге в разных местах: на море во Владивостоке, на Амуре, на Бурейском водохранилище, на Байкале, забирались глубоко в тайгу. Это было крутейшее путешествие. Так мы уже покрыли пол-России", — говорит Байков.Остаются, конечно, и неизведанные места, до которых люди со спиннингами и камерами еще не добрались."В этом году едем на Камчатку – я там не был ни разу. Сахалин в планах, плато Путорана. Да много мест! Россия – огромная страна, и здесь кайф состоит в том, чтобы ловить в каких-то новых местах. Пусть рыбалка у тебя – не очень успешная, но она происходит в каком-то классном, диком и недоступном месте, все эти красоты и атмосфера перекрывают даже отсутствие клева", — говорит Байков.Рыбалка подарила Роману и знакомство с уникальными людьми по всей России."За десять лет наших передач, рыболовных путешествий я познакомился в разных уголках страны с сотнями людей, и это — очень мощный социальный капитал", — говорит Байков.Роман, может быть, так бы и остался фанатом, вкладывавшим в путешествия средства из семейного бюджета. Но знакомство с многочисленными единомышленниками-рыбаками по всей стране навело его на неожиданную мысль.Рыбалка с гидом"Мы снимали очередную передачу. Какую-то известность к тому времени приобрели, нас смотрели рыбаки из разных уголков России, приглашали в гости. Так появилась возможность ловить с разными людьми – со спортсменами, с легендарными рыбаками в уникальных местах. Но это произошло благодаря передаче. А обычному человеку так половить не получится. Как ему найти человека, например, из Ханты-Мансийска, который бы помог ему организовать классную рыбалку?" - говорит Байков.Так родилась идея портала, на котором собираются рыбаки-гиды с разных уголков России, а любой человек может забронировать гида из разных уголков России и отправиться на рыбалку с профессионалом своего дела."У меня есть друг Константин Шихов — серебряный призер Паралимпийских игр по следж-хоккею. При этом он безумно увлечен рыбалкой и сейчас, выйдя на спортивную пенсию, уже третий год играет роль рыболовного гида на реках Обь и Иртыш, в районе Ханты-Мансийска", — рассказывает Байков.При этом, по словам Романа, социальный статус для рыбаков не так уж важен. Встречаются среди них и пенсионеры, и чемпионы."Если брать крупные города, то в них с работой все более-менее хорошо. А если брать отдаленные регионы, то там работу найти бывает не всегда просто. И с точки зрения финансовых возможностей регионы тоже сильно ограничены. А ведь именно там, как правило, уникальная природа, классные водоемы. И надо дать возможность людям в регионах зарабатывать и организовывать классный отдых для людей. Поэтому на протяжении уже 8 лет, мы работаем в направлении развития профессии рыболовного гида. Обучаем и мотивируем людей, для того, чтобы они могли построить работу на своем любимом хобби", — говорит Байков.От гостя требуется всего лишь одеться по погоде, а гид ему организует рыбалку: обучит, подскажет, поставит заброс, научит подсекать рыбу, предоставит все снасти, устроит пикник где-нибудь на берегу."Если говорить про возраст и пол, то основная аудитория передачи – это мужчины в возрасте от 25 до 55 лет. По 5% - это мужчины 18-25 и 55-65 лет. Но, что самое интересное, год от года мы видим, что у нас все больше добавляется женских просмотров. Рыбалка становится комфортной, когда ты можешь поехать на подготовленной лодке, с правильным гидом. Люди все чаще начинают выезжать с женами, брать с собой детей, и это превращается в некий семейный отдых", — говорит Байков.Соревнование гидовВ этом сезоне Байков и его команда задумали новый проект - Кубок рыбаков и гидов."Рыбалка – занятие очень азартное, но можно привнести в нее еще чуточку азарта. Много рыбаков не имеет своей лодки, напарника, но им хочется поучаствовать в каких-нибудь рыболовных соревнованиях и фестивалях. И здесь мы решили создать Кубок гидов и рыбаков, где гид выступает в качестве профессионального тренера. Он управляет лодкой, готовит все снасти, а рыбаки могут приехать к нему и вместе половить рыбу. Сам гид рыбу не ловит – он делает все для того, чтобы поймали его гости. А рыба, которую ловят гости, идет в зачет и гиду, и рыбакам", - объясняет Байков.В свое время Байков хотел сделать еще и рыболовный интернет-магазин."Мы даже сделали сайт, практически весь его заполнили, договорились с поставщиками. Но в какой-то момент я себя одернул и понял, что рыболовный магазин и рыбалка – разные вещи. Тебе нужно следить за складом, отгружать товары, все это координировать – а где рыбалка?! И в последний момент я сказал: "Стоп! Рома, а мечта-то какая?" А мечта – ловить рыбу, путешествовать, общаться с разными людьми и не только самому получать от этого удовольствие, но и помочь другим приобщиться к рыбалке", — говорит Байков.

https://ria.ru/20240229/omul-1930369826.html

https://ria.ru/20240408/sterlyad-1938598389.html

россия

москва

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, астрахань, личный опыт , бизнес