https://ria.ru/20240614/rossiya-1952866784.html

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, заявил Путин

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, заявил Путин

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине, понимая при этом все тонкости, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:22

2024-06-14T13:22

2024-06-14T13:28

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780677307_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_5de47ecfd11d7adef534bce00062848e.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине, понимая при этом все тонкости, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра, мы понимаем при этом все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти, даже в соответствии с конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры. Пожалуйста, мы готовы", - заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240613/plan-1952483387.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, владимир путин, в мире