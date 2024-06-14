https://ria.ru/20240614/rossiya-1952866784.html
Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, заявил Путин
Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, заявил Путин
Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине, понимая при этом все тонкости, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:22
2024-06-14T13:22
2024-06-14T13:28
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине, понимая при этом все тонкости, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра, мы понимаем при этом все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти, даже в соответствии с конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры. Пожалуйста, мы готовы", - заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240613/plan-1952483387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, заявил Путин
Путин: Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине