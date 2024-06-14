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Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 14.06.2024 (обновлено: 13:28 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/rossiya-1952866784.html
Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, заявил Путин
Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, заявил Путин
Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине, понимая при этом все тонкости, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:22
2024-06-14T13:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине, понимая при этом все тонкости, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра, мы понимаем при этом все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти, даже в соответствии с конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры. Пожалуйста, мы готовы", - заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240613/plan-1952483387.html
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россия, украина, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров, заявил Путин

Путин: Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине, понимая при этом все тонкости, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра, мы понимаем при этом все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти, даже в соответствии с конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры. Пожалуйста, мы готовы", - заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
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