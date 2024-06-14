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Россельхознадзор обсудил с Индией поставки картофеля и гранатов в Россию - РИА Новости, 14.06.2024
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12:16 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/rosselkhoznadzor-1952833650.html
Россельхознадзор обсудил с Индией поставки картофеля и гранатов в Россию
Россельхознадзор обсудил с Индией поставки картофеля и гранатов в Россию - РИА Новости, 14.06.2024
Россельхознадзор обсудил с Индией поставки картофеля и гранатов в Россию
Россельхознадзор и компетентный орган Индии обсудили возможность поставок индийского картофеля и гранатов в РФ, сообщило ведомство. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:16
2024-06-14T12:16
экономика
россия
индия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россельхознадзор и компетентный орган Индии обсудили возможность поставок индийского картофеля и гранатов в РФ, сообщило ведомство. "Тринадцатого июня в формате видеосвязи Россельхознадзор обсудил с представителями министерства торговли и промышленности правительства Индии поставки плодоовощной продукции из республики в Россию... Индийская сторона заинтересована в расширении ассортимента ряда плодоовощной продукции, отправляемой на экспорт, в частности, картофеля и гранатов", - говорится в сообщении. Россельхознадзор также указывает, что неоднократно направлял фитосанитарные требования, предъявляемые Евразийским экономическим союзом при ввозе плодоовощной продукции, а также эти нормы обсуждались на двусторонних переговорах. В соответствии с достигнутыми договоренностями ведомство ожидает от индийской стороны информацию о планируемых объемах экспорта картофеля и гранатов, местах выращивания и распространении карантинных объектов в стране, характерных для указанной продукции, после чего стороны продолжат диалог о расширении поставок индийской плодоовощной продукции в Россию. Сейчас Россия импортирует из Индии виноград и изюм, которых с начала года отгружено 14,7 тысячи тонн; сушеные овощи - 2,3 тысячи тонн; бананы - 100 тонн. В значительных объемах осуществляются поставки табачного сырья и чая.
https://ria.ru/20240605/myaso-1950699967.html
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экономика, россия, индия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Индия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз
Россельхознадзор обсудил с Индией поставки картофеля и гранатов в Россию

Россельхознадзор: Индия заинтересована в поставках картофеля и гранатов в Россию

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Продавец раскладывает товар - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россельхознадзор и компетентный орган Индии обсудили возможность поставок индийского картофеля и гранатов в РФ, сообщило ведомство.
"Тринадцатого июня в формате видеосвязи Россельхознадзор обсудил с представителями министерства торговли и промышленности правительства Индии поставки плодоовощной продукции из республики в Россию... Индийская сторона заинтересована в расширении ассортимента ряда плодоовощной продукции, отправляемой на экспорт, в частности, картофеля и гранатов", - говорится в сообщении.
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Россельхознадзор также указывает, что неоднократно направлял фитосанитарные требования, предъявляемые Евразийским экономическим союзом при ввозе плодоовощной продукции, а также эти нормы обсуждались на двусторонних переговорах.
В соответствии с достигнутыми договоренностями ведомство ожидает от индийской стороны информацию о планируемых объемах экспорта картофеля и гранатов, местах выращивания и распространении карантинных объектов в стране, характерных для указанной продукции, после чего стороны продолжат диалог о расширении поставок индийской плодоовощной продукции в Россию.
Сейчас Россия импортирует из Индии виноград и изюм, которых с начала года отгружено 14,7 тысячи тонн; сушеные овощи - 2,3 тысячи тонн; бананы - 100 тонн. В значительных объемах осуществляются поставки табачного сырья и чая.
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ЭкономикаРоссияИндияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
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