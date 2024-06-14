https://ria.ru/20240614/rosselkhoznadzor-1952833650.html
Россельхознадзор обсудил с Индией поставки картофеля и гранатов в Россию
Россельхознадзор обсудил с Индией поставки картофеля и гранатов в Россию - РИА Новости, 14.06.2024
Россельхознадзор обсудил с Индией поставки картофеля и гранатов в Россию
Россельхознадзор и компетентный орган Индии обсудили возможность поставок индийского картофеля и гранатов в РФ, сообщило ведомство. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:16
2024-06-14T12:16
2024-06-14T12:16
экономика
россия
индия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1744998451_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_055823fb447cc1b3c1dbd0e297a69430.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россельхознадзор и компетентный орган Индии обсудили возможность поставок индийского картофеля и гранатов в РФ, сообщило ведомство. "Тринадцатого июня в формате видеосвязи Россельхознадзор обсудил с представителями министерства торговли и промышленности правительства Индии поставки плодоовощной продукции из республики в Россию... Индийская сторона заинтересована в расширении ассортимента ряда плодоовощной продукции, отправляемой на экспорт, в частности, картофеля и гранатов", - говорится в сообщении. Россельхознадзор также указывает, что неоднократно направлял фитосанитарные требования, предъявляемые Евразийским экономическим союзом при ввозе плодоовощной продукции, а также эти нормы обсуждались на двусторонних переговорах. В соответствии с достигнутыми договоренностями ведомство ожидает от индийской стороны информацию о планируемых объемах экспорта картофеля и гранатов, местах выращивания и распространении карантинных объектов в стране, характерных для указанной продукции, после чего стороны продолжат диалог о расширении поставок индийской плодоовощной продукции в Россию. Сейчас Россия импортирует из Индии виноград и изюм, которых с начала года отгружено 14,7 тысячи тонн; сушеные овощи - 2,3 тысячи тонн; бананы - 100 тонн. В значительных объемах осуществляются поставки табачного сырья и чая.
https://ria.ru/20240605/myaso-1950699967.html
https://ria.ru/20240604/kartofel-1950308360.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1744998451_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_f3ddfe3a1805e4d9e4fc96f154f74849.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Индия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз
Россельхознадзор обсудил с Индией поставки картофеля и гранатов в Россию
Россельхознадзор: Индия заинтересована в поставках картофеля и гранатов в Россию
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россельхознадзор и компетентный орган Индии обсудили возможность поставок индийского картофеля и гранатов в РФ, сообщило ведомство.
"Тринадцатого июня в формате видеосвязи Россельхознадзор обсудил с представителями министерства торговли и промышленности правительства Индии поставки плодоовощной продукции из республики в Россию... Индийская сторона заинтересована в расширении ассортимента ряда плодоовощной продукции, отправляемой на экспорт, в частности, картофеля и гранатов", - говорится в сообщении.
Россельхознадзор также указывает, что неоднократно направлял фитосанитарные требования, предъявляемые Евразийским экономическим союзом
при ввозе плодоовощной продукции, а также эти нормы обсуждались на двусторонних переговорах.
В соответствии с достигнутыми договоренностями ведомство ожидает от индийской стороны информацию о планируемых объемах экспорта картофеля и гранатов, местах выращивания и распространении карантинных объектов в стране, характерных для указанной продукции, после чего стороны продолжат диалог о расширении поставок индийской плодоовощной продукции в Россию.
Сейчас Россия импортирует из Индии виноград и изюм, которых с начала года отгружено 14,7 тысячи тонн; сушеные овощи - 2,3 тысячи тонн; бананы - 100 тонн. В значительных объемах осуществляются поставки табачного сырья и чая.