https://ria.ru/20240614/rosselkhoznadzor-1952833650.html

Россельхознадзор обсудил с Индией поставки картофеля и гранатов в Россию

Россельхознадзор обсудил с Индией поставки картофеля и гранатов в Россию - РИА Новости, 14.06.2024

Россельхознадзор обсудил с Индией поставки картофеля и гранатов в Россию

Россельхознадзор и компетентный орган Индии обсудили возможность поставок индийского картофеля и гранатов в РФ, сообщило ведомство. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:16

2024-06-14T12:16

2024-06-14T12:16

экономика

россия

индия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россельхознадзор и компетентный орган Индии обсудили возможность поставок индийского картофеля и гранатов в РФ, сообщило ведомство. "Тринадцатого июня в формате видеосвязи Россельхознадзор обсудил с представителями министерства торговли и промышленности правительства Индии поставки плодоовощной продукции из республики в Россию... Индийская сторона заинтересована в расширении ассортимента ряда плодоовощной продукции, отправляемой на экспорт, в частности, картофеля и гранатов", - говорится в сообщении. Россельхознадзор также указывает, что неоднократно направлял фитосанитарные требования, предъявляемые Евразийским экономическим союзом при ввозе плодоовощной продукции, а также эти нормы обсуждались на двусторонних переговорах. В соответствии с достигнутыми договоренностями ведомство ожидает от индийской стороны информацию о планируемых объемах экспорта картофеля и гранатов, местах выращивания и распространении карантинных объектов в стране, характерных для указанной продукции, после чего стороны продолжат диалог о расширении поставок индийской плодоовощной продукции в Россию. Сейчас Россия импортирует из Индии виноград и изюм, которых с начала года отгружено 14,7 тысячи тонн; сушеные овощи - 2,3 тысячи тонн; бананы - 100 тонн. В значительных объемах осуществляются поставки табачного сырья и чая.

https://ria.ru/20240605/myaso-1950699967.html

https://ria.ru/20240604/kartofel-1950308360.html

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экономика, россия, индия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз