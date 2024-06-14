Реновация позволяет равномерно развивать районы Москвы, считает эксперт
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтроительство многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Реализация программы реновации способствует более сбалансированному развитию районов Москвы и помимо нового качественного жилья обеспечивает их дополнительной инфраструктурой, считает член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.
По ее словам, учитывая растущую численность населения российской столицы и соответствующий роста спроса на комфортное жилье, в ходе реновации город развивает и необходимую для жизни социальную инфраструктуру. Право на места в детском саду и школе закреплено московскими и федеральными градостроительными нормативами, напомнила она.
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"Соответственно, задача городских властей сохранять этот функциональный баланс в развитии, причем вне зависимости от того, за счет госбюджета идет освоение площадки или это частные вложения", - подчеркнула Муринец, отметив, что федеральный закон о комплексном развитии территорий, разработанный и принятый в 2020 году, основывался как раз на принципах московской реновации.
На практике это означает, что в ходе программы обновляется не только жилой фонд, но и появляются необходимые социальные объекты. В качестве конкретного примера Муринец привела северо-восток столицы, о развитии которого в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщил мэр, в Северо-Восточном округе новое жилье по программе реновации получили больше 5 тысяч семей. Всего к переселению по программе в СВАО приступили жители 75 домов.
Собянин подчеркнул, что вместе с новыми домами возводятся и дополнительные соцобъекты. В Свиблове и Останкинском районе строятся школы на 550 и 825 мест. Также в округе появятся два новых детских сада. Один из них, в Останкинском районе, уже готов наполовину, второй начали строить в Северном Медведкове. В Бутырском районе построят школу для 325 учеников и отремонтируют здание центра женского здоровья.