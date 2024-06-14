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Реновация позволяет равномерно развивать районы Москвы, считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2024
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15:32 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/renovatsiya-1952927866.html
Реновация позволяет равномерно развивать районы Москвы, считает эксперт
Реновация позволяет равномерно развивать районы Москвы, считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2024
Реновация позволяет равномерно развивать районы Москвы, считает эксперт
Реализация программы реновации способствует более сбалансированному развитию районов Москвы и помимо нового качественного жилья обеспечивает их дополнительной... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:32
2024-06-14T15:32
сергей собянин
москва
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Реализация программы реновации способствует более сбалансированному развитию районов Москвы и помимо нового качественного жилья обеспечивает их дополнительной инфраструктурой, считает член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.По ее словам, учитывая растущую численность населения российской столицы и соответствующий роста спроса на комфортное жилье, в ходе реновации город развивает и необходимую для жизни социальную инфраструктуру. Право на места в детском саду и школе закреплено московскими и федеральными градостроительными нормативами, напомнила она."Соответственно, задача городских властей сохранять этот функциональный баланс в развитии, причем вне зависимости от того, за счет госбюджета идет освоение площадки или это частные вложения", - подчеркнула Муринец, отметив, что федеральный закон о комплексном развитии территорий, разработанный и принятый в 2020 году, основывался как раз на принципах московской реновации.На практике это означает, что в ходе программы обновляется не только жилой фонд, но и появляются необходимые социальные объекты. В качестве конкретного примера Муринец привела северо-восток столицы, о развитии которого в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Как сообщил мэр, в Северо-Восточном округе новое жилье по программе реновации получили больше 5 тысяч семей. Всего к переселению по программе в СВАО приступили жители 75 домов.Собянин подчеркнул, что вместе с новыми домами возводятся и дополнительные соцобъекты. В Свиблове и Останкинском районе строятся школы на 550 и 825 мест. Также в округе появятся два новых детских сада. Один из них, в Останкинском районе, уже готов наполовину, второй начали строить в Северном Медведкове. В Бутырском районе построят школу для 325 учеников и отремонтируют здание центра женского здоровья.
https://ria.ru/20240523/knyazhevskaya-1947857194.html
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сергей собянин, москва, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Сергей Собянин, Москва, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

Реновация позволяет равномерно развивать районы Москвы, считает эксперт

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтроительство многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации
Строительство многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Реализация программы реновации способствует более сбалансированному развитию районов Москвы и помимо нового качественного жилья обеспечивает их дополнительной инфраструктурой, считает член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.
По ее словам, учитывая растущую численность населения российской столицы и соответствующий роста спроса на комфортное жилье, в ходе реновации город развивает и необходимую для жизни социальную инфраструктуру. Право на места в детском саду и школе закреплено московскими и федеральными градостроительными нормативами, напомнила она.
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Княжевская: в Дмитровском районе Москвы построят дом по программе реновации
23 мая, 12:23
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"Соответственно, задача городских властей сохранять этот функциональный баланс в развитии, причем вне зависимости от того, за счет госбюджета идет освоение площадки или это частные вложения", - подчеркнула Муринец, отметив, что федеральный закон о комплексном развитии территорий, разработанный и принятый в 2020 году, основывался как раз на принципах московской реновации.
На практике это означает, что в ходе программы обновляется не только жилой фонд, но и появляются необходимые социальные объекты. В качестве конкретного примера Муринец привела северо-восток столицы, о развитии которого в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщил мэр, в Северо-Восточном округе новое жилье по программе реновации получили больше 5 тысяч семей. Всего к переселению по программе в СВАО приступили жители 75 домов.
Собянин подчеркнул, что вместе с новыми домами возводятся и дополнительные соцобъекты. В Свиблове и Останкинском районе строятся школы на 550 и 825 мест. Также в округе появятся два новых детских сада. Один из них, в Останкинском районе, уже готов наполовину, второй начали строить в Северном Медведкове. В Бутырском районе построят школу для 325 учеников и отремонтируют здание центра женского здоровья.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Ефимов: более 150 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации
28 мая, 10:07
 
Сергей СобянинМоскваРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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