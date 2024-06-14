https://ria.ru/20240614/renovatsiya-1952927866.html

Реновация позволяет равномерно развивать районы Москвы, считает эксперт

Реновация позволяет равномерно развивать районы Москвы, считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2024

Реновация позволяет равномерно развивать районы Москвы, считает эксперт

Реализация программы реновации способствует более сбалансированному развитию районов Москвы и помимо нового качественного жилья обеспечивает их дополнительной... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:32

2024-06-14T15:32

2024-06-14T15:32

сергей собянин

москва

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Реализация программы реновации способствует более сбалансированному развитию районов Москвы и помимо нового качественного жилья обеспечивает их дополнительной инфраструктурой, считает член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.По ее словам, учитывая растущую численность населения российской столицы и соответствующий роста спроса на комфортное жилье, в ходе реновации город развивает и необходимую для жизни социальную инфраструктуру. Право на места в детском саду и школе закреплено московскими и федеральными градостроительными нормативами, напомнила она."Соответственно, задача городских властей сохранять этот функциональный баланс в развитии, причем вне зависимости от того, за счет госбюджета идет освоение площадки или это частные вложения", - подчеркнула Муринец, отметив, что федеральный закон о комплексном развитии территорий, разработанный и принятый в 2020 году, основывался как раз на принципах московской реновации.На практике это означает, что в ходе программы обновляется не только жилой фонд, но и появляются необходимые социальные объекты. В качестве конкретного примера Муринец привела северо-восток столицы, о развитии которого в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Как сообщил мэр, в Северо-Восточном округе новое жилье по программе реновации получили больше 5 тысяч семей. Всего к переселению по программе в СВАО приступили жители 75 домов.Собянин подчеркнул, что вместе с новыми домами возводятся и дополнительные соцобъекты. В Свиблове и Останкинском районе строятся школы на 550 и 825 мест. Также в округе появятся два новых детских сада. Один из них, в Останкинском районе, уже готов наполовину, второй начали строить в Северном Медведкове. В Бутырском районе построят школу для 325 учеников и отремонтируют здание центра женского здоровья.

https://ria.ru/20240523/knyazhevskaya-1947857194.html

https://ria.ru/20240528/efimov-1948786001.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей собянин, москва, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)