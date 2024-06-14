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В НАТО нет желания расширяться в ближайшем будущем, утверждает Пентагон
В НАТО нет желания расширяться в ближайшем будущем, утверждает Пентагон - РИА Новости, 14.06.2024
В НАТО нет желания расширяться в ближайшем будущем, утверждает Пентагон
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не видит со стороны стран-членов НАТО желания расширять североатлантический альянс в ближайшем будущем и признаков того,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:56
2024-06-14T16:56
2024-06-14T16:58
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не видит со стороны стран-членов НАТО желания расширять североатлантический альянс в ближайшем будущем и признаков того, что это произойдет. "Я не вижу никакого желания и никаких признаков... что мы займемся расширением в какой-либо момент в ближайшем будущем", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Остин добавил, что политика "открытых дверей", которую исповедует НАТО, остается в силе.
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в мире, брюссель, ллойд остин, нато, министерство обороны сша
В мире, Брюссель, Ллойд Остин, НАТО, Министерство обороны США
В НАТО нет желания расширяться в ближайшем будущем, утверждает Пентагон
Ллойд Остин: в НАТО нет желания расширять альянс в ближайшем будущем