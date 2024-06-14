https://ria.ru/20240614/rasshirenie-1952958243.html

В НАТО нет желания расширяться в ближайшем будущем, утверждает Пентагон

В НАТО нет желания расширяться в ближайшем будущем, утверждает Пентагон - РИА Новости, 14.06.2024

В НАТО нет желания расширяться в ближайшем будущем, утверждает Пентагон

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не видит со стороны стран-членов НАТО желания расширять североатлантический альянс в ближайшем будущем и признаков того,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:56

2024-06-14T16:56

2024-06-14T16:58

в мире

брюссель

ллойд остин

нато

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не видит со стороны стран-членов НАТО желания расширять североатлантический альянс в ближайшем будущем и признаков того, что это произойдет. "Я не вижу никакого желания и никаких признаков... что мы займемся расширением в какой-либо момент в ближайшем будущем", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Остин добавил, что политика "открытых дверей", которую исповедует НАТО, остается в силе.

https://ria.ru/20240614/nato-1952840527.html

брюссель

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в мире, брюссель, ллойд остин, нато, министерство обороны сша