https://ria.ru/20240614/raketnaya_opasnost-1952748380.html
В Белгородской области объявлена ракетная опасность
В Белгородской области объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 14.06.2024
В Белгородской области объявлена ракетная опасность
На территории всей Белгородской области объявлена ракетная опасность - власти РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T01:12
2024-06-14T01:12
2024-06-14T01:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938295710_0:0:3370:1896_1920x0_80_0_0_cf5145d283e8e669c8ed036288ad2732.jpg
РИА Новости. На территории всей Белгородской области объявлена ракетная опасность - власти
белгородская область
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области объявлена ракетная опасность
На территории всей Белгородской области объявлена ракетная опасность