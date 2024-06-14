https://ria.ru/20240614/pvo-1952883497.html

Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 14.06.2024

Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:55

2024-06-14T13:55

2024-06-14T13:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."14 июня около 13.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/sevastopol-1952308442.html

белгородская область

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Кирилл Волков

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф