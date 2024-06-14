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Путин вспомнил, как отговаривал одного из братьев Тихоновых покинуть СВО - РИА Новости, 14.06.2024
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22:24 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1953037144.html
Путин вспомнил, как отговаривал одного из братьев Тихоновых покинуть СВО
Путин вспомнил, как отговаривал одного из братьев Тихоновых покинуть СВО - РИА Новости, 14.06.2024
Путин вспомнил, как отговаривал одного из братьев Тихоновых покинуть СВО
Президент России Владимир Путин вспомнил, как отговаривал одного из трех братьев Тихоновых покинуть СВО, чтобы хотя бы кто-то из них был подальше от зоны боевых РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:24
2024-06-14T22:24
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, как отговаривал одного из трех братьев Тихоновых покинуть СВО, чтобы хотя бы кто-то из них был подальше от зоны боевых действий. "Я просто узнал вот о том, что братья там вместе воюют и, ну не знаю, это, мне кажется, нормальная реакция. Посчитал, что хоть один из братьев должен находиться подальше от зоны боевых действий", - рассказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев". Президент вспоминает, как он позвонил начальнику генштаба и сказал ему забрать одного из братьев – Владимира Тихонова – оттуда и отправить в более спокойное место. Однако глава генштаба доложил ему, что Тихонов отказывается уезжать. В результате Путин сам позвонил одному из братьев, пообщавшись, он отдал ему прямой приказ покинуть зону боевых действий.
https://ria.ru/20240614/zhoga-1953035775.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин вспомнил, как отговаривал одного из братьев Тихоновых покинуть СВО

Путин вспомнил, как отговаривал одного из братьев Тихоновых покинуть зону СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, как отговаривал одного из трех братьев Тихоновых покинуть СВО, чтобы хотя бы кто-то из них был подальше от зоны боевых действий.
«
"Я просто узнал вот о том, что братья там вместе воюют и, ну не знаю, это, мне кажется, нормальная реакция. Посчитал, что хоть один из братьев должен находиться подальше от зоны боевых действий", - рассказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
Президент вспоминает, как он позвонил начальнику генштаба и сказал ему забрать одного из братьев – Владимира Тихонова – оттуда и отправить в более спокойное место. Однако глава генштаба доложил ему, что Тихонов отказывается уезжать. В результате Путин сам позвонил одному из братьев, пообщавшись, он отдал ему прямой приказ покинуть зону боевых действий.
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