Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в "Сенеже"
Путин согласился провести пресс-конференцию в мастерской управления "Сенеж"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" перед встречей с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев"
Президент РФ Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" перед встречей с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев"
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в центре мастерской управления "Сенеж" в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
Путин перед общением с участниками программы "Время героев" осмотрел центр мастерской управления "Сенеж". Исполнительный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, показывая один из залов, рассказал, что накануне сотрудники пресс-службы администрации президента и ВГТРК сказали, что "хорошо в этом зале провести пресс-конференцию Владимира Владимировича".
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"Здорово было бы, а почему нет?" - ответил глава государства.
Путин, помимо конференц-зала, также осмотрел учебные мастерские и заслушал доклад об образовательных программах в центре, которые проходят участники программы "Время героев".