https://ria.ru/20240614/putin-1953026960.html

Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в "Сенеже"

Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в "Сенеже" - РИА Новости, 14.06.2024

Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в "Сенеже"

Президент России Владимир Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в центре мастерской управления "Сенеж" в Московской области, передает... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:11

2024-06-14T21:11

2024-06-14T21:11

владимир путин

вгтрк

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в центре мастерской управления "Сенеж" в Московской области, передает корреспондент РИА Новости. Путин перед общением с участниками программы "Время героев" осмотрел центр мастерской управления "Сенеж". Исполнительный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, показывая один из залов, рассказал, что накануне сотрудники пресс-службы администрации президента и ВГТРК сказали, что "хорошо в этом зале провести пресс-конференцию Владимира Владимировича". "Здорово было бы, а почему нет?" - ответил глава государства. Путин, помимо конференц-зала, также осмотрел учебные мастерские и заслушал доклад об образовательных программах в центре, которые проходят участники программы "Время героев".

https://ria.ru/20240614/putin-1953017593.html

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владимир путин, вгтрк