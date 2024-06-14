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Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в "Сенеже" - РИА Новости, 14.06.2024
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21:11 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1953026960.html
Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в "Сенеже"
Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в "Сенеже" - РИА Новости, 14.06.2024
Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в "Сенеже"
Президент России Владимир Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в центре мастерской управления "Сенеж" в Московской области, передает... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:11
2024-06-14T21:11
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в центре мастерской управления "Сенеж" в Московской области, передает корреспондент РИА Новости. Путин перед общением с участниками программы "Время героев" осмотрел центр мастерской управления "Сенеж". Исполнительный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, показывая один из залов, рассказал, что накануне сотрудники пресс-службы администрации президента и ВГТРК сказали, что "хорошо в этом зале провести пресс-конференцию Владимира Владимировича". "Здорово было бы, а почему нет?" - ответил глава государства. Путин, помимо конференц-зала, также осмотрел учебные мастерские и заслушал доклад об образовательных программах в центре, которые проходят участники программы "Время героев".
https://ria.ru/20240614/putin-1953017593.html
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владимир путин, вгтрк
Владимир Путин, ВГТРК
Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в "Сенеже"

Путин согласился провести пресс-конференцию в мастерской управления "Сенеж"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" перед встречей с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев"
Президент РФ Владимир Путин в мастерской управления Сенеж перед встречей с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" перед встречей с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев"
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей провести свою пресс-конференцию в центре мастерской управления "Сенеж" в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
Путин перед общением с участниками программы "Время героев" осмотрел центр мастерской управления "Сенеж". Исполнительный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, показывая один из залов, рассказал, что накануне сотрудники пресс-службы администрации президента и ВГТРК сказали, что "хорошо в этом зале провести пресс-конференцию Владимира Владимировича".
«
"Здорово было бы, а почему нет?" - ответил глава государства.
Путин, помимо конференц-зала, также осмотрел учебные мастерские и заслушал доклад об образовательных программах в центре, которые проходят участники программы "Время героев".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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