https://ria.ru/20240614/putin-1953020566.html

Путин заявил, что участники спецоперации часто прикрывают собой товарищей

Путин заявил, что участники спецоперации часто прикрывают собой товарищей - РИА Новости, 14.06.2024

Путин заявил, что участники спецоперации часто прикрывают собой товарищей

Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции часто прикрывают собой товарищей. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:38

2024-06-14T20:38

2024-06-14T20:38

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

программа "время героев"

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции часто прикрывают собой товарищей. Во время встречи с участниками проекта "Время героев" военный медик Дарья Светяш рассказала главе государства об истории раненого бойца, который закрыл собой командира и товарища. "Вот мне даже комментировать тяжело, но не могу не отметить, это не единичный случай, о котором вы сейчас рассказали, когда солдат закрыл собой своего командира. Есть много случаев, когда просто товарищи перекрывают и все", - сказал Путин. Он добавил, что это характерно далеко не для всех народов, которые оказываются в такой ситуации, не везде есть такие люди, которые готовы жертвовать собой ради ближнего.

https://ria.ru/20240614/putin-1953013476.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, программа "время героев"