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Путин заявил, что участники спецоперации часто прикрывают собой товарищей - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1953020566.html
Путин заявил, что участники спецоперации часто прикрывают собой товарищей
Путин заявил, что участники спецоперации часто прикрывают собой товарищей - РИА Новости, 14.06.2024
Путин заявил, что участники спецоперации часто прикрывают собой товарищей
Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции часто прикрывают собой товарищей. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:38
2024-06-14T20:38
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
программа "время героев"
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции часто прикрывают собой товарищей. Во время встречи с участниками проекта "Время героев" военный медик Дарья Светяш рассказала главе государства об истории раненого бойца, который закрыл собой командира и товарища. "Вот мне даже комментировать тяжело, но не могу не отметить, это не единичный случай, о котором вы сейчас рассказали, когда солдат закрыл собой своего командира. Есть много случаев, когда просто товарищи перекрывают и все", - сказал Путин. Он добавил, что это характерно далеко не для всех народов, которые оказываются в такой ситуации, не везде есть такие люди, которые готовы жертвовать собой ради ближнего.
https://ria.ru/20240614/putin-1953013476.html
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россия, владимир путин, программа "время героев"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев"
Путин заявил, что участники спецоперации часто прикрывают собой товарищей

Путин: есть много случаев, когда участники СВО прикрывают собой товарищей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции часто прикрывают собой товарищей.
Во время встречи с участниками проекта "Время героев" военный медик Дарья Светяш рассказала главе государства об истории раненого бойца, который закрыл собой командира и товарища.
«
"Вот мне даже комментировать тяжело, но не могу не отметить, это не единичный случай, о котором вы сейчас рассказали, когда солдат закрыл собой своего командира. Есть много случаев, когда просто товарищи перекрывают и все", - сказал Путин.
Он добавил, что это характерно далеко не для всех народов, которые оказываются в такой ситуации, не везде есть такие люди, которые готовы жертвовать собой ради ближнего.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПрограмма "Время героев"
 
 
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