Путин заявил, что участники спецоперации часто прикрывают собой товарищей
Путин: есть много случаев, когда участники СВО прикрывают собой товарищей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции часто прикрывают собой товарищей.
Во время встречи с участниками проекта "Время героев" военный медик Дарья Светяш рассказала главе государства об истории раненого бойца, который закрыл собой командира и товарища.
«
"Вот мне даже комментировать тяжело, но не могу не отметить, это не единичный случай, о котором вы сейчас рассказали, когда солдат закрыл собой своего командира. Есть много случаев, когда просто товарищи перекрывают и все", - сказал Путин.
Он добавил, что это характерно далеко не для всех народов, которые оказываются в такой ситуации, не везде есть такие люди, которые готовы жертвовать собой ради ближнего.