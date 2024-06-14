Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об одном из двигателей прогресса развития России - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 14.06.2024 (обновлено: 20:49 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1953017711.html
Путин рассказал об одном из двигателей прогресса развития России
Путин рассказал об одном из двигателей прогресса развития России - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал об одном из двигателей прогресса развития России
Одним из двигателей прогресса развития России является настрой общества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:26
2024-06-14T20:49
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Одним из двигателей прогресса развития России является настрой общества, заявил президент РФ Владимир Путин."Одним из двигателей движения прогресса является внутреннее состояние российского общества, и такие люди, как вы, заряжаете всех остальных своей энергией", - сказал Путин в ходе встречи с участниками программы "Время героев".
https://ria.ru/20240614/putin-1953016751.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об одном из двигателей прогресса развития России

Путин: одним из двигателей прогресса развития России является настрой общества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Одним из двигателей прогресса развития России является настрой общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Одним из двигателей движения прогресса является внутреннее состояние российского общества, и такие люди, как вы, заряжаете всех остальных своей энергией", - сказал Путин в ходе встречи с участниками программы "Время героев".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин призвал сохранять темпы в экономике
Вчера, 20:22
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала