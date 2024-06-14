https://ria.ru/20240614/putin-1953017711.html
Путин рассказал об одном из двигателей прогресса развития России
Путин рассказал об одном из двигателей прогресса развития России - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал об одном из двигателей прогресса развития России
Одним из двигателей прогресса развития России является настрой общества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:26
2024-06-14T20:26
2024-06-14T20:49
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Одним из двигателей прогресса развития России является настрой общества, заявил президент РФ Владимир Путин."Одним из двигателей движения прогресса является внутреннее состояние российского общества, и такие люди, как вы, заряжаете всех остальных своей энергией", - сказал Путин в ходе встречи с участниками программы "Время героев".
https://ria.ru/20240614/putin-1953016751.html
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россия, владимир путин
Путин рассказал об одном из двигателей прогресса развития России
Путин: одним из двигателей прогресса развития России является настрой общества