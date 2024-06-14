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Путин предложил участникам программы "Время героев" обучиться госуправлению - РИА Новости, 14.06.2024
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20:24 14.06.2024 (обновлено: 20:39 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1953017498.html
Путин предложил участникам программы "Время героев" обучиться госуправлению
Путин предложил участникам программы "Время героев" обучиться госуправлению - РИА Новости, 14.06.2024
Путин предложил участникам программы "Время героев" обучиться госуправлению
Президент России Владимир Путин предложил участникам первой волны программы "Время героев" пока не возвращаться в войска, а продолжить обучение в области... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:24
2024-06-14T20:39
общество
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам первой волны программы "Время героев" пока не возвращаться в войска, а продолжить обучение в области госуправления, добавив, что это его приказ как верховного главнокомандующего."Думаю, что нужно продолжить это обучение и эту стажировку именно здесь. Вы успеете вернуться в войска", - обратился Путин к героям СВО, добавив, что это "приказ верховного главнокомандующего".Президент объяснил свое решением тем, что подготовку, которую прошли участники программы, необходимо пройти полностью, в том числе пройдя стажировку."Надо закончить эту подготовку, полноценно ее пройти, не останавливаться на полпути, потому что то, что сейчас - это половина дороги, ее нужно завершить в целом. А потом будет видно, и преподаватели и организаторы с вами посоветуются, и вы выберете наиболее подходящий для вас вектор развития", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240614/putin-1953020566.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин предложил участникам программы "Время героев" обучиться госуправлению

Путин предложил участникам первой волны "Время героев" обучиться госуправлению

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента РФ Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Участники встречи президента РФ Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Участники встречи президента РФ Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам первой волны программы "Время героев" пока не возвращаться в войска, а продолжить обучение в области госуправления, добавив, что это его приказ как верховного главнокомандующего.
«
"Думаю, что нужно продолжить это обучение и эту стажировку именно здесь. Вы успеете вернуться в войска", - обратился Путин к героям СВО, добавив, что это "приказ верховного главнокомандующего".
Президент объяснил свое решением тем, что подготовку, которую прошли участники программы, необходимо пройти полностью, в том числе пройдя стажировку.
«
"Надо закончить эту подготовку, полноценно ее пройти, не останавливаться на полпути, потому что то, что сейчас - это половина дороги, ее нужно завершить в целом. А потом будет видно, и преподаватели и организаторы с вами посоветуются, и вы выберете наиболее подходящий для вас вектор развития", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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