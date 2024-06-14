https://ria.ru/20240614/putin-1953015834.html
Россия задумается, как обезопасить населенные пункты, заявил Путин
Россия задумается, как обезопасить населенные пункты, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Россия задумается, как обезопасить населенные пункты, заявил Путин
Россия задумается о необходимых действиях, чтобы обезопасить свои населенные пункты, если противник продолжит их обстреливать, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:14
2024-06-14T20:14
2024-06-14T20:15
специальная военная операция на украине
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Россия задумается о необходимых действиях, чтобы обезопасить свои населенные пункты, если противник продолжит их обстреливать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, мы тогда задумаемся о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты", - сказал Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с участниками программы "Время героев". На встрече Путин заявил, что РФ вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду.
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россия, белгород, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгород, Владимир Путин
Россия задумается, как обезопасить населенные пункты, заявил Путин
Путин: Россия задумается о действиях, чтобы обезопасить населенные пункты