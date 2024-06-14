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Россия задумается, как обезопасить населенные пункты, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 14.06.2024 (обновлено: 20:15 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1953015834.html
Россия задумается, как обезопасить населенные пункты, заявил Путин
Россия задумается, как обезопасить населенные пункты, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Россия задумается, как обезопасить населенные пункты, заявил Путин
Россия задумается о необходимых действиях, чтобы обезопасить свои населенные пункты, если противник продолжит их обстреливать, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:14
2024-06-14T20:15
специальная военная операция на украине
россия
белгород
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Россия задумается о необходимых действиях, чтобы обезопасить свои населенные пункты, если противник продолжит их обстреливать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, мы тогда задумаемся о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты", - сказал Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с участниками программы "Время героев". На встрече Путин заявил, что РФ вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду.
https://ria.ru/20240517/zona-1946654826.html
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россия, белгород, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгород, Владимир Путин
Россия задумается, как обезопасить населенные пункты, заявил Путин

Путин: Россия задумается о действиях, чтобы обезопасить населенные пункты

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Россия задумается о необходимых действиях, чтобы обезопасить свои населенные пункты, если противник продолжит их обстреливать, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, мы тогда задумаемся о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты", - сказал Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с участниками программы "Время героев". На встрече Путин заявил, что РФ вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородВладимир Путин
 
 
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