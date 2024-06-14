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Бойцы СВО достойно выполняют задачи под Харьковом, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 14.06.2024 (обновлено: 20:17 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1953014873.html
Бойцы СВО достойно выполняют задачи под Харьковом, заявил Путин
Бойцы СВО достойно выполняют задачи под Харьковом, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Бойцы СВО достойно выполняют задачи под Харьковом, заявил Путин
Военнослужащие достойно выполняют задачи на харьковском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:09
2024-06-14T20:17
специальная военная операция на украине
харьков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военнослужащие достойно выполняют задачи на харьковском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин."Ребята, которые сейчас там воюют, достойно выполняют эту задачу. Достойно", - сказал президент.Глава государства в пятницу проводит встречу с участниками программы "Время героев". Во время встречи Путин упомянул харьковское направление.
https://ria.ru/20240614/putin-1953015834.html
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харьков, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Владимир Путин
Бойцы СВО достойно выполняют задачи под Харьковом, заявил Путин

Путин: военнослужащие СВО достойно выполняют задачи на Харьковском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военнослужащие достойно выполняют задачи на харьковском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Ребята, которые сейчас там воюют, достойно выполняют эту задачу. Достойно", - сказал президент.
Глава государства в пятницу проводит встречу с участниками программы "Время героев". Во время встречи Путин упомянул харьковское направление.
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Вчера, 20:14
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияВладимир Путин
 
 
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