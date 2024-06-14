https://ria.ru/20240614/putin-1953014873.html

Бойцы СВО достойно выполняют задачи под Харьковом, заявил Путин

Бойцы СВО достойно выполняют задачи под Харьковом, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Бойцы СВО достойно выполняют задачи под Харьковом, заявил Путин

Военнослужащие достойно выполняют задачи на харьковском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:09

2024-06-14T20:09

2024-06-14T20:17

специальная военная операция на украине

харьков

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военнослужащие достойно выполняют задачи на харьковском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин."Ребята, которые сейчас там воюют, достойно выполняют эту задачу. Достойно", - сказал президент.Глава государства в пятницу проводит встречу с участниками программы "Время героев". Во время встречи Путин упомянул харьковское направление.

https://ria.ru/20240614/putin-1953015834.html

харьков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, россия, владимир путин