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Путин назвал переход бойцов к гражданской жизни непростой задачей - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:08 14.06.2024 (обновлено: 21:11 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1953014686.html
Путин назвал переход бойцов к гражданской жизни непростой задачей
Путин назвал переход бойцов к гражданской жизни непростой задачей - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал переход бойцов к гражданской жизни непростой задачей
Переход бойцов к гражданской жизни после боевых действий - непростая задача, ее будут решать совместно с участниками программы "Время героев", заявил президент... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:08
2024-06-14T21:11
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
программа "время героев"
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Переход бойцов к гражданской жизни после боевых действий - непростая задача, ее будут решать совместно с участниками программы "Время героев", заявил президент РФ Владимир Путин."Очень рассчитываю, что и с вашей (участников программы "Время героев" - ред.) помощью мы тоже будем это делать: адаптировать и реабилитировать людей, делать так, чтобы они могли с пониманием своей значимости, своей роли и своего будущего выстраивать новую жизнь, переходить к гражданской жизни. Это такая непростая задача. Повторю ещё раз, в том числе и вместе с вами будем это делать", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
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владимир путин, россия, общество, программа "время героев"
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество, Программа "Время героев"
Путин назвал переход бойцов к гражданской жизни непростой задачей

Путин: переход бойцов спецоперации к гражданской жизни — это непростая задача

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента РФ Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Участники встречи президента РФ Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Участники встречи президента РФ Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Переход бойцов к гражданской жизни после боевых действий - непростая задача, ее будут решать совместно с участниками программы "Время героев", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очень рассчитываю, что и с вашей (участников программы "Время героев" - ред.) помощью мы тоже будем это делать: адаптировать и реабилитировать людей, делать так, чтобы они могли с пониманием своей значимости, своей роли и своего будущего выстраивать новую жизнь, переходить к гражданской жизни. Это такая непростая задача. Повторю ещё раз, в том числе и вместе с вами будем это делать", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбществоПрограмма "Время героев"
 
 
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