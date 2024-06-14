https://ria.ru/20240614/putin-1953014686.html

Путин назвал переход бойцов к гражданской жизни непростой задачей

Путин назвал переход бойцов к гражданской жизни непростой задачей - РИА Новости, 14.06.2024

Путин назвал переход бойцов к гражданской жизни непростой задачей

Переход бойцов к гражданской жизни после боевых действий - непростая задача, ее будут решать совместно с участниками программы "Время героев", заявил президент... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:08

2024-06-14T20:08

2024-06-14T21:11

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

программа "время героев"

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Переход бойцов к гражданской жизни после боевых действий - непростая задача, ее будут решать совместно с участниками программы "Время героев", заявил президент РФ Владимир Путин."Очень рассчитываю, что и с вашей (участников программы "Время героев" - ред.) помощью мы тоже будем это делать: адаптировать и реабилитировать людей, делать так, чтобы они могли с пониманием своей значимости, своей роли и своего будущего выстраивать новую жизнь, переходить к гражданской жизни. Это такая непростая задача. Повторю ещё раз, в том числе и вместе с вами будем это делать", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

https://ria.ru/20240614/putin-1953017593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество, программа "время героев"