https://ria.ru/20240614/putin-1953014416.html

Путин рассказал о задачах государства

Путин рассказал о задачах государства - РИА Новости, 14.06.2024

Путин рассказал о задачах государства

Задача государства - поддержать людей, которые оказались в тяжелых условиях после боевых действий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:07

2024-06-14T20:07

2024-06-14T20:12

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950861380_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_379078ffa23586c368beda5d4e3ad7b6.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Задача государства - поддержать людей, которые оказались в тяжелых условиях после боевых действий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев"."Задача государства - поддержать людей, которые оказались в очень тяжелых условиях, которые, вот, видят то, что происходит. Я думаю, что здесь вам не нужно говорить, вот сейчас доктор только рассказывала про эти тяжелейшие ранения. Да и здесь вот люди с такими тяжелейшими ранениями. А сами прошли через это и видят, что происходит, ну, через кровь проходят. И конечно, и реабилитация нужна, и поддержка нужна. Сейчас, и будет нужна в будущем для большого количества людей. И мы уже сегодня думаем о том, как, каким способом организовать и оказать эту поддержку всем тем, которые в ней будут нуждаться после того, как они закончат военную службу в зоне специальной военной операции. Это особая ситуация. И к людям нужно подходить с особыми ключами. В самом добром смысле этого слова", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240614/putin-1953014686.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия