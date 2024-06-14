https://ria.ru/20240614/putin-1953014416.html
Путин рассказал о задачах государства
Путин рассказал о задачах государства - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал о задачах государства
Задача государства - поддержать людей, которые оказались в тяжелых условиях после боевых действий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:07
2024-06-14T20:07
2024-06-14T20:12
владимир путин
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Задача государства - поддержать людей, которые оказались в тяжелых условиях после боевых действий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев"."Задача государства - поддержать людей, которые оказались в очень тяжелых условиях, которые, вот, видят то, что происходит. Я думаю, что здесь вам не нужно говорить, вот сейчас доктор только рассказывала про эти тяжелейшие ранения. Да и здесь вот люди с такими тяжелейшими ранениями. А сами прошли через это и видят, что происходит, ну, через кровь проходят. И конечно, и реабилитация нужна, и поддержка нужна. Сейчас, и будет нужна в будущем для большого количества людей. И мы уже сегодня думаем о том, как, каким способом организовать и оказать эту поддержку всем тем, которые в ней будут нуждаться после того, как они закончат военную службу в зоне специальной военной операции. Это особая ситуация. И к людям нужно подходить с особыми ключами. В самом добром смысле этого слова", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240614/putin-1953014686.html
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владимир путин, россия
Путин рассказал о задачах государства
Путин: задача государства — поддержать людей после боевых действий