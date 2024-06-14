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Путин назвал слово "мама" священным для всех народов России - РИА Новости, 14.06.2024
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19:44 14.06.2024 (обновлено: 19:46 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1953008090.html
Путин назвал слово "мама" священным для всех народов России
Путин назвал слово "мама" священным для всех народов России - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал слово "мама" священным для всех народов России
Слово "мама" священное у всех народов России, на женщине лежит основная нагрузка по воспитанию детей и подъему их на ноги, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:44
2024-06-14T19:46
общество
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Слово "мама" священное у всех народов России, на женщине лежит основная нагрузка по воспитанию детей и подъему их на ноги, заявил президент России Владимир Путин. "Действительно, на женщине лежит основная нагрузка подъема детей на ноги, их воспитания. Мы сами все проходили. Все быстро забывается. Но ведь у нас слово "мама" и понятие "мама", во всяком случае у всех народов России - это священное слово",- сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев". Он отметил, что мало кто помнит себя в 3-5 лет, только какие-то яркие впечатления. Например, сам президент припомнил лишь, как мама его ставила в угол, и как у него болело ухо. "Ничего особенного человек не припоминает, а любовь к маме остаётся, потому что на подсознательном уровне мы несём через всю свою жизнь безусловную любовь матери к своим детям. Это важная функция", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240601/deti-1949834317.html
https://ria.ru/20240531/deti-1949701382.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал слово "мама" священным для всех народов России

Путин: слово "мама" и понятие "мама" священны для всех народов России

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Слово "мама" священное у всех народов России, на женщине лежит основная нагрузка по воспитанию детей и подъему их на ноги, заявил президент России Владимир Путин.
"Действительно, на женщине лежит основная нагрузка подъема детей на ноги, их воспитания. Мы сами все проходили. Все быстро забывается. Но ведь у нас слово "мама" и понятие "мама", во всяком случае у всех народов России - это священное слово",- сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
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Он отметил, что мало кто помнит себя в 3-5 лет, только какие-то яркие впечатления. Например, сам президент припомнил лишь, как мама его ставила в угол, и как у него болело ухо.
"Ничего особенного человек не припоминает, а любовь к маме остаётся, потому что на подсознательном уровне мы несём через всю свою жизнь безусловную любовь матери к своим детям. Это важная функция", - подчеркнул Путин.
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