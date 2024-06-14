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Путин приехал в мастерскую управления "Сенеж" на обновленном Aurus - РИА Новости, 14.06.2024
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19:41 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1953007328.html
Путин приехал в мастерскую управления "Сенеж" на обновленном Aurus
Путин приехал в мастерскую управления "Сенеж" на обновленном Aurus - РИА Новости, 14.06.2024
Путин приехал в мастерскую управления "Сенеж" на обновленном Aurus
Президент РФ Владимир Путин приехал на обновленном Aurus в мастерскую управления "Сенеж", где встретился с участниками программы "Время Героев". РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:41
2024-06-14T19:41
авто
россия
владимир путин
алексей комиссаров
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на обновленном Aurus в мастерскую управления "Сенеж", где встретился с участниками программы "Время Героев". После того, как Путин вышел из автомобиля, его встретил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat впервые была представлена на инаугурации Путина. Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который, по словам гендиректора ФГУП "НАМИ" Федора Назарова, стал "современным, модным и дерзким". Разработчики поменяли переднюю часть автомобиля: изменилась передняя оптика, решетка, бампер, капот, крылья. При этом отмечалось, что и внутри новинка способна удивить.
https://ria.ru/20240614/putin-1952997328.html
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авто, россия, владимир путин, алексей комиссаров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Авто, Россия, Владимир Путин, Алексей Комиссаров, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
Путин приехал в мастерскую управления "Сенеж" на обновленном Aurus

Владимир Путин приехал в мастерскую управления "Сенеж" на обновленном Aurus

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкШтандарт президента России на автомобиле Aurus Senat
Штандарт президента России на автомобиле Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Штандарт президента России на автомобиле Aurus Senat. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на обновленном Aurus в мастерскую управления "Сенеж", где встретился с участниками программы "Время Героев".
После того, как Путин вышел из автомобиля, его встретил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat впервые была представлена на инаугурации Путина.
Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который, по словам гендиректора ФГУП "НАМИ" Федора Назарова, стал "современным, модным и дерзким". Разработчики поменяли переднюю часть автомобиля: изменилась передняя оптика, решетка, бампер, капот, крылья. При этом отмечалось, что и внутри новинка способна удивить.
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АвтоРоссияВладимир ПутинАлексей КомиссаровНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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