https://ria.ru/20240614/putin-1953007328.html

Путин приехал в мастерскую управления "Сенеж" на обновленном Aurus

Путин приехал в мастерскую управления "Сенеж" на обновленном Aurus - РИА Новости, 14.06.2024

Путин приехал в мастерскую управления "Сенеж" на обновленном Aurus

Президент РФ Владимир Путин приехал на обновленном Aurus в мастерскую управления "Сенеж", где встретился с участниками программы "Время Героев". РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:41

2024-06-14T19:41

2024-06-14T19:41

авто

россия

владимир путин

алексей комиссаров

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на обновленном Aurus в мастерскую управления "Сенеж", где встретился с участниками программы "Время Героев". После того, как Путин вышел из автомобиля, его встретил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat впервые была представлена на инаугурации Путина. Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который, по словам гендиректора ФГУП "НАМИ" Федора Назарова, стал "современным, модным и дерзким". Разработчики поменяли переднюю часть автомобиля: изменилась передняя оптика, решетка, бампер, капот, крылья. При этом отмечалось, что и внутри новинка способна удивить.

https://ria.ru/20240614/putin-1952997328.html

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авто, россия, владимир путин, алексей комиссаров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"