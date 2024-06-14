Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова
Президент Путин поздравил Героя России Степана Белова с днем рождения
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет с днем рождения Героя России Степана Белова во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж". 14 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин поздравляет с днем рождения Героя России Степана Белова во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж". 14 июня 2024
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Героя России Степана Белова с днем рождения.
"Начнем с приятного, сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет. Степан Михайлович, мы вас поздравляем", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
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"Как в таких случаях говорят, офицерский подарок передадим протокольно, то есть, ребята передадут", - добавил Путин.
Герой РФ Степан Белов — слушатель Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ". Благодаря слаженным действиям возглавляемого Степаном Беловым танкового подразделения уничтожено 20 танков, 9 БПМ и несколько опорных командных пункта противника.