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Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова - РИА Новости, 14.06.2024
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19:10 14.06.2024 (обновлено: 20:26 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952999453.html
Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова
Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова - РИА Новости, 14.06.2024
Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова
Президент России Владимир Путин поздравил Героя России Степана Белова с днем рождения. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:10
2024-06-14T20:26
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Героя России Степана Белова с днем рождения. "Начнем с приятного, сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет. Степан Михайлович, мы вас поздравляем", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев". "Как в таких случаях говорят, офицерский подарок передадим протокольно, то есть, ребята передадут", - добавил Путин. Герой РФ Степан Белов — слушатель Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ". Благодаря слаженным действиям возглавляемого Степаном Беловым танкового подразделения уничтожено 20 танков, 9 БПМ и несколько опорных командных пункта противника.
https://ria.ru/20240603/kadysheva-1950153629.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова

Президент Путин поздравил Героя России Степана Белова с днем рождения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет с днем рождения Героя России Степана Белова во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж". 14 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин поздравляет с днем рождения Героя России Степана Белова во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин поздравляет с днем рождения Героя России Степана Белова во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж". 14 июня 2024
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Героя России Степана Белова с днем рождения.
"Начнем с приятного, сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет. Степан Михайлович, мы вас поздравляем", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
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"Как в таких случаях говорят, офицерский подарок передадим протокольно, то есть, ребята передадут", - добавил Путин.
Герой РФ Степан Белов — слушатель Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ". Благодаря слаженным действиям возглавляемого Степаном Беловым танкового подразделения уничтожено 20 танков, 9 БПМ и несколько опорных командных пункта противника.
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