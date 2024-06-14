https://ria.ru/20240614/putin-1952999453.html

Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова

Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова - РИА Новости, 14.06.2024

Путин поздравил с днем рождения Героя России Степана Белова

Президент России Владимир Путин поздравил Героя России Степана Белова с днем рождения. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:10

2024-06-14T19:10

2024-06-14T20:26

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Героя России Степана Белова с днем рождения. "Начнем с приятного, сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет. Степан Михайлович, мы вас поздравляем", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев". "Как в таких случаях говорят, офицерский подарок передадим протокольно, то есть, ребята передадут", - добавил Путин. Герой РФ Степан Белов — слушатель Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ". Благодаря слаженным действиям возглавляемого Степаном Беловым танкового подразделения уничтожено 20 танков, 9 БПМ и несколько опорных командных пункта противника.

https://ria.ru/20240603/kadysheva-1950153629.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951605653.html

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россия, владимир путин, вооруженные силы рф