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Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 14.06.2024
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18:58 14.06.2024 (обновлено: 23:12 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952942329.html
Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев"
Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 14.06.2024
Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев"
Путин встретился с участниками программы “Время героев". РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:58
2024-06-14T23:12
общество
россия
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Путин встретился с участниками программы “Время героев".
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"Если не на таких людей опираться, то на кого?" – Путин на встрече с участниками программы “Время героев”
Путин на встрече с участниками программы “Время героев”
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общество, россия, видео
Общество, Россия
Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев"
Путин встретился с участниками программы “Время героев".
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Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев"

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Путин встретился с участниками программы “Время героев".
 
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