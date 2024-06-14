https://ria.ru/20240614/putin-1952942329.html
Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев"
Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 14.06.2024
Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев"
Путин встретился с участниками программы “Время героев". РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:58
2024-06-14T18:58
2024-06-14T23:12
общество
россия
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Путин встретился с участниками программы “Время героев".
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"Если не на таких людей опираться, то на кого?" – Путин на встрече с участниками программы “Время героев”
Путин на встрече с участниками программы “Время героев”
2024-06-14T18:58
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
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общество, россия, видео
Общество, Россия
Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев"
Путин встретился с участниками программы “Время героев".
2024-06-14T18:58
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PT1M47S
Путин встретился с участниками программы “Время героев".