https://ria.ru/20240614/putin-1952942329.html

Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев"

Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 14.06.2024

Путин принял участие во встрече с участниками программы "Время героев"

Путин встретился с участниками программы “Время героев". РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:58

2024-06-14T18:58

2024-06-14T23:12

общество

россия

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Путин встретился с участниками программы “Время героев".

россия

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2024

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"Если не на таких людей опираться, то на кого?" – Путин на встрече с участниками программы “Время героев” Путин на встрече с участниками программы “Время героев” 2024-06-14T18:58 true PT1M47S

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