https://ria.ru/20240614/putin-1952879883.html
Россия предлагала варианты решения кризиса на Украине, заявил Путин
Россия предлагала варианты решения кризиса на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Россия предлагала варианты решения кризиса на Украине, заявил Путин
Россия с первых дней начала специальной военной операции предлагает варианты дипломатического решения кризиса, но эти попытки были отвергнуты, заявил президент... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:47
2024-06-14T13:47
2024-06-14T13:47
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия с первых дней начала специальной военной операции предлагает варианты дипломатического решения кризиса, но эти попытки были отвергнуты, заявил президент РФ Владимир Путин. "При этом с первых дней мы вновь выдвигаем варианты дипломатического решения кризиса, говорил уже об этом сегодня. И это переговоры в Белоруссии, Турции, отвод войск от Киева, чтобы создать условия для подписания стамбульских соглашений, которые в принципе были всеми согласованы, но и эти наши попытки в конечном счете были опять отвергнуты", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, турция, владимир путин, украина
В мире, Россия, Белоруссия, Турция, Владимир Путин, Украина
Россия предлагала варианты решения кризиса на Украине, заявил Путин
Путин: Россия с первых дней спецоперации предлагает варианты решения кризиса