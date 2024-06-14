https://ria.ru/20240614/putin-1952879883.html

Россия предлагала варианты решения кризиса на Украине, заявил Путин

Россия предлагала варианты решения кризиса на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Россия предлагала варианты решения кризиса на Украине, заявил Путин

Россия с первых дней начала специальной военной операции предлагает варианты дипломатического решения кризиса, но эти попытки были отвергнуты, заявил президент... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:47

2024-06-14T13:47

2024-06-14T13:47

в мире

россия

белоруссия

турция

владимир путин

украина

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия с первых дней начала специальной военной операции предлагает варианты дипломатического решения кризиса, но эти попытки были отвергнуты, заявил президент РФ Владимир Путин. "При этом с первых дней мы вновь выдвигаем варианты дипломатического решения кризиса, говорил уже об этом сегодня. И это переговоры в Белоруссии, Турции, отвод войск от Киева, чтобы создать условия для подписания стамбульских соглашений, которые в принципе были всеми согласованы, но и эти наши попытки в конечном счете были опять отвергнуты", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240411/proekt-1939465838.html

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белоруссия

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, белоруссия, турция, владимир путин, украина