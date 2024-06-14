https://ria.ru/20240614/putin-1952878716.html

Путин призвал зафиксировать соглашения по Украине международным договором

Путин призвал зафиксировать соглашения по Украине международным договором - РИА Новости, 14.06.2024

Путин призвал зафиксировать соглашения по Украине международным договором

Президент России Владимир Путин заявил, что базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, естественно,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:46

2024-06-14T13:46

2024-06-14T13:46

россия

украина

севастополь

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948966326_0:58:3186:1850_1920x0_80_0_0_ccd1178c0548dc1bba7f239cc4180bdb.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, естественно, предлагается и отмена санкций против РФ. "Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/rossiya-1952878267.html

россия

украина

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, севастополь, владимир путин