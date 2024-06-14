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Путин призвал зафиксировать соглашения по Украине международным договором - РИА Новости, 14.06.2024
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13:46 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1952878716.html
Путин призвал зафиксировать соглашения по Украине международным договором
Путин призвал зафиксировать соглашения по Украине международным договором - РИА Новости, 14.06.2024
Путин призвал зафиксировать соглашения по Украине международным договором
Президент России Владимир Путин заявил, что базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, естественно,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:46
2024-06-14T13:46
россия
украина
севастополь
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, естественно, предлагается и отмена санкций против РФ. "Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/rossiya-1952878267.html
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россия, украина, севастополь, владимир путин
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Путин
Путин призвал зафиксировать соглашения по Украине международным договором

Путин: соглашения по Украине должны быть зафиксированы как международный договор

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, естественно, предлагается и отмена санкций против РФ.
"Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Владимир Путин на встрече с руководством МИД
Россия готова к комплексному диалогу со всеми странами, заявил Путин
13:45
 
РоссияУкраинаСевастопольВладимир Путин
 
 
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