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Без участия России невозможно решить украинский конфликт, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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13:32 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1952871131.html
Без участия России невозможно решить украинский конфликт, заявил Путин
Без участия России невозможно решить украинский конфликт, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Без участия России невозможно решить украинский конфликт, заявил Путин
Без участия России и открытого диалога невозможно выйти на урегулирование украинского конфликта, а также в целом договориться по всей безопасности Европы,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:32
2024-06-14T13:32
россия
европа
украина
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Без участия России и открытого диалога невозможно выйти на урегулирование украинского конфликта, а также в целом договориться по всей безопасности Европы, сказал президент России Владимир Путин. "Без участия России, без честного и ответственного разговора с нами, выйти на мирное решение по Украине и в целом по европейской безопасности невозможно", - заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952868876.html
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россия, европа, украина, владимир путин
Россия, Европа, Украина, Владимир Путин
Без участия России невозможно решить украинский конфликт, заявил Путин

Путин: без участия России невозможно решить конфликт на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Без участия России и открытого диалога невозможно выйти на урегулирование украинского конфликта, а также в целом договориться по всей безопасности Европы, сказал президент России Владимир Путин.
"Без участия России, без честного и ответственного разговора с нами, выйти на мирное решение по Украине и в целом по европейской безопасности невозможно", - заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин: западные политики предлагали посредничество в украинском вопросе
13:25
 
РоссияЕвропаУкраинаВладимир Путин
 
 
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