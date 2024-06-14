https://ria.ru/20240614/putin-1952871131.html

Без участия России невозможно решить украинский конфликт, заявил Путин

Без участия России невозможно решить украинский конфликт, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Без участия России невозможно решить украинский конфликт, заявил Путин

Без участия России и открытого диалога невозможно выйти на урегулирование украинского конфликта, а также в целом договориться по всей безопасности Европы,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:32

2024-06-14T13:32

2024-06-14T13:32

россия

европа

украина

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Без участия России и открытого диалога невозможно выйти на урегулирование украинского конфликта, а также в целом договориться по всей безопасности Европы, сказал президент России Владимир Путин. "Без участия России, без честного и ответственного разговора с нами, выйти на мирное решение по Украине и в целом по европейской безопасности невозможно", - заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952868876.html

россия

европа

украина

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россия, европа, украина, владимир путин