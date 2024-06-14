https://ria.ru/20240614/putin-1952869918.html
России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин
России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин
России все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский, здесь есть пропагандистская составляющая, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:27
2024-06-14T13:27
2024-06-14T13:29
россия
политика
владимир путин
владимир зеленский
украина
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский, здесь есть пропагандистская составляющая, заявил президент России Владимир Путин."Нам, что называется, все равно, пусть подписывают, чего хотят. Понятно, что здесь есть политическая и пропагандистская составляющая. Соединенные Штаты и их сателлиты как-то хотят поддержать своих ставленников, придать им веса, легитимности", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.Он также напомнил, что Украина заключила соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с рядом государств Европы, а теперь появился аналогичный документ с США.
https://ria.ru/20240614/putin-1952867729.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, владимир зеленский, украина, европа
Россия, Политика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Европа
России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин
Путин: в шуме вокруг соглашений, которые подписывает Зеленский, есть пропаганда