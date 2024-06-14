https://ria.ru/20240614/putin-1952869918.html

России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин

России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин

России все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский, здесь есть пропагандистская составляющая, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:27

2024-06-14T13:27

2024-06-14T13:29

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский, здесь есть пропагандистская составляющая, заявил президент России Владимир Путин."Нам, что называется, все равно, пусть подписывают, чего хотят. Понятно, что здесь есть политическая и пропагандистская составляющая. Соединенные Штаты и их сателлиты как-то хотят поддержать своих ставленников, придать им веса, легитимности", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.Он также напомнил, что Украина заключила соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с рядом государств Европы, а теперь появился аналогичный документ с США.

https://ria.ru/20240614/putin-1952867729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, владимир путин, владимир зеленский, украина, европа