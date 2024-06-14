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России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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13:27 14.06.2024 (обновлено: 13:29 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952869918.html
России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин
России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин
России все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский, здесь есть пропагандистская составляющая, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:27
2024-06-14T13:29
россия
политика
владимир путин
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский, здесь есть пропагандистская составляющая, заявил президент России Владимир Путин."Нам, что называется, все равно, пусть подписывают, чего хотят. Понятно, что здесь есть политическая и пропагандистская составляющая. Соединенные Штаты и их сателлиты как-то хотят поддержать своих ставленников, придать им веса, легитимности", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.Он также напомнил, что Украина заключила соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с рядом государств Европы, а теперь появился аналогичный документ с США.
https://ria.ru/20240614/putin-1952867729.html
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россия, политика, владимир путин, владимир зеленский, украина, европа
Россия, Политика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Европа
России все равно, какие соглашения подписывает Зеленский, заявил Путин

Путин: в шуме вокруг соглашений, которые подписывает Зеленский, есть пропаганда

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский, здесь есть пропагандистская составляющая, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам, что называется, все равно, пусть подписывают, чего хотят. Понятно, что здесь есть политическая и пропагандистская составляющая. Соединенные Штаты и их сателлиты как-то хотят поддержать своих ставленников, придать им веса, легитимности", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.
Он также напомнил, что Украина заключила соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с рядом государств Европы, а теперь появился аналогичный документ с США.
Владимир Путин на встрече с руководством МИД - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин назвал соглашение США и Украины о безопасности блефом
13:23
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаЕвропа
 
 
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