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Кампания по изоляции России провалилась, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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13:25 14.06.2024 (обновлено: 13:34 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952868585.html
Кампания по изоляции России провалилась, заявил Путин
Кампания по изоляции России провалилась, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Кампания по изоляции России провалилась, заявил Путин
Бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции (СВО), провалилась, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:25
2024-06-14T13:34
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции (СВО), провалилась, заявил президент России Владимир Путин."Напомню о том, что после начала специальной военной операции Запад развернул бурную и весьма бесцеремонную кампанию, пытаясь изолировать Россию на международной арене. Сегодня всем понятно, очевидно, что эта попытка провалилась, но от своей затеи выстроить некое подобие международной антироссийской коалиции, оказать видимость давления на Россию, Запад, конечно, не отказался, мы это тоже понимаем", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Кампания по изоляции России провалилась, заявил Путин

Путин: бурная кампания Запада по изоляции России провалилась

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции (СВО), провалилась, заявил президент России Владимир Путин.
"Напомню о том, что после начала специальной военной операции Запад развернул бурную и весьма бесцеремонную кампанию, пытаясь изолировать Россию на международной арене. Сегодня всем понятно, очевидно, что эта попытка провалилась, но от своей затеи выстроить некое подобие международной антироссийской коалиции, оказать видимость давления на Россию, Запад, конечно, не отказался, мы это тоже понимаем", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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