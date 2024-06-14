https://ria.ru/20240614/putin-1952868585.html

Кампания по изоляции России провалилась, заявил Путин

Кампания по изоляции России провалилась, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Кампания по изоляции России провалилась, заявил Путин

Бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции (СВО), провалилась, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:25

2024-06-14T13:25

2024-06-14T13:34

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции (СВО), провалилась, заявил президент России Владимир Путин."Напомню о том, что после начала специальной военной операции Запад развернул бурную и весьма бесцеремонную кампанию, пытаясь изолировать Россию на международной арене. Сегодня всем понятно, очевидно, что эта попытка провалилась, но от своей затеи выстроить некое подобие международной антироссийской коалиции, оказать видимость давления на Россию, Запад, конечно, не отказался, мы это тоже понимаем", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240529/lavrov-1949092286.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, владимир путин