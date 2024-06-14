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Проблема дефицита безопасности касается всех, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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13:15 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/putin-1952862601.html
Проблема дефицита безопасности касается всех, заявил Путин
Проблема дефицита безопасности касается всех, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Проблема дефицита безопасности касается всех, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что проблема дефицита безопасности и взаимного доверия относится не только к Евразии, напряжение наблюдается везде. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:15
2024-06-14T13:15
россия
евразия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что проблема дефицита безопасности и взаимного доверия относится не только к Евразии, напряжение наблюдается везде. "Смысл наших предложений - сформировать такую систему, в рамках которой все государства были бы уверены в собственной безопасности. Тогда мы, кстати, сможем по-другому, действительно конструктивно подойти к решению многочисленных конфликтов, которые существуют сегодня. Проблемы дефицита безопасности и взаимного доверия относятся ведь не только к Евразийскому континенту, растущие напряжения наблюдаются везде", - сказал президент на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952845960.html
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россия, евразия, владимир путин
Россия, Евразия, Владимир Путин
Проблема дефицита безопасности касается всех, заявил Путин

Путин: проблемы дефицита безопасности и взаимного доверия наблюдаются везде

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что проблема дефицита безопасности и взаимного доверия относится не только к Евразии, напряжение наблюдается везде.
"Смысл наших предложений - сформировать такую систему, в рамках которой все государства были бы уверены в собственной безопасности. Тогда мы, кстати, сможем по-другому, действительно конструктивно подойти к решению многочисленных конфликтов, которые существуют сегодня. Проблемы дефицита безопасности и взаимного доверия относятся ведь не только к Евразийскому континенту, растущие напряжения наблюдаются везде", - сказал президент на встрече с руководством МИД РФ.
Владимир Путин на встрече с руководством МИД - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин призвал начать широкое обсуждение гарантий безопасности
12:38
 
РоссияЕвразияВладимир Путин
 
 
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