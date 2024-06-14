https://ria.ru/20240614/putin-1952862601.html

Проблема дефицита безопасности касается всех, заявил Путин

Проблема дефицита безопасности касается всех, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Проблема дефицита безопасности касается всех, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что проблема дефицита безопасности и взаимного доверия относится не только к Евразии, напряжение наблюдается везде. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:15

2024-06-14T13:15

2024-06-14T13:15

россия

евразия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что проблема дефицита безопасности и взаимного доверия относится не только к Евразии, напряжение наблюдается везде. "Смысл наших предложений - сформировать такую систему, в рамках которой все государства были бы уверены в собственной безопасности. Тогда мы, кстати, сможем по-другому, действительно конструктивно подойти к решению многочисленных конфликтов, которые существуют сегодня. Проблемы дефицита безопасности и взаимного доверия относятся ведь не только к Евразийскому континенту, растущие напряжения наблюдаются везде", - сказал президент на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952845960.html

россия

евразия

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россия, евразия, владимир путин