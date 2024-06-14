https://ria.ru/20240614/putin-1952862330.html

Путин назвал истинных хозяев Украины

Путин назвал истинных хозяев Украины - РИА Новости, 14.06.2024

Путин назвал истинных хозяев Украины

Истинные хозяева Украины не народ, а элиты Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:14

2024-06-14T13:14

2024-06-14T13:21

украина

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Истинные хозяева Украины не народ, а элиты Запада, заявил президент России Владимир Путин.На встрече с руководством МИД РФ глава государства заявил, что именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы затягивался этот кризис бесконечно, ослаблял, взаимно ожесточал народы России и Украины."Именно нынешние истинные хозяева Украины, а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20240614/putin-1952861180.html

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украина, россия, владимир путин, в мире