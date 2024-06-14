https://ria.ru/20240614/putin-1952862330.html
Путин назвал истинных хозяев Украины
Путин назвал истинных хозяев Украины - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал истинных хозяев Украины
Истинные хозяева Украины не народ, а элиты Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:14
2024-06-14T13:14
2024-06-14T13:21
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Истинные хозяева Украины не народ, а элиты Запада, заявил президент России Владимир Путин.На встрече с руководством МИД РФ глава государства заявил, что именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы затягивался этот кризис бесконечно, ослаблял, взаимно ожесточал народы России и Украины."Именно нынешние истинные хозяева Украины, а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста", - заявил российский лидер.
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Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал истинных хозяев Украины
Путин: истинные хозяева Украины не народ, а элиты Запада