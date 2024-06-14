https://ria.ru/20240614/putin-1952862117.html

Киев был готов ограничить размер вооруженных сил, заявил Путин

Киев был готов ограничить размер вооруженных сил, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Киев был готов ограничить размер вооруженных сил, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в обмен на гарантии безопасности согласна была ограничить размер вооруженных сил, не размещать иностранный... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:13

2024-06-14T13:13

2024-06-14T13:40

киев

владимир путин

политика

россия

украина

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в обмен на гарантии безопасности согласна была ограничить размер вооруженных сил, не размещать иностранный военный контингент и отказалась бы от учений."Имелось в виду, что будет принят украинский закон о запрете нацистской идеологии в любых его проявлениях... Украина в обмен на международные гарантии безопасности ограничивала бы размер своих вооруженных сил, принимала обязательство не вступать в военные союзы, не разрешать у себя иностранные военные базы, не размещать их контингенты, не проводить военные учения на своей территории. Всё написано на бумаге", - сказал лидер России на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952867209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, владимир путин, политика, россия, украина