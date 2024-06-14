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Киев был готов ограничить размер вооруженных сил, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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13:13 14.06.2024 (обновлено: 13:40 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952862117.html
Киев был готов ограничить размер вооруженных сил, заявил Путин
Киев был готов ограничить размер вооруженных сил, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Киев был готов ограничить размер вооруженных сил, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в обмен на гарантии безопасности согласна была ограничить размер вооруженных сил, не размещать иностранный... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:13
2024-06-14T13:40
киев
владимир путин
политика
россия
украина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в обмен на гарантии безопасности согласна была ограничить размер вооруженных сил, не размещать иностранный военный контингент и отказалась бы от учений."Имелось в виду, что будет принят украинский закон о запрете нацистской идеологии в любых его проявлениях... Украина в обмен на международные гарантии безопасности ограничивала бы размер своих вооруженных сил, принимала обязательство не вступать в военные союзы, не разрешать у себя иностранные военные базы, не размещать их контингенты, не проводить военные учения на своей территории. Всё написано на бумаге", - сказал лидер России на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952867209.html
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киев, владимир путин, политика, россия, украина
Киев, Владимир Путин, Политика, Россия, Украина
Киев был готов ограничить размер вооруженных сил, заявил Путин

Путин: Киев был готов не размещать иностранных военных и отказаться от учений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в обмен на гарантии безопасности согласна была ограничить размер вооруженных сил, не размещать иностранный военный контингент и отказалась бы от учений.
"Имелось в виду, что будет принят украинский закон о запрете нацистской идеологии в любых его проявлениях... Украина в обмен на международные гарантии безопасности ограничивала бы размер своих вооруженных сил, принимала обязательство не вступать в военные союзы, не разрешать у себя иностранные военные базы, не размещать их контингенты, не проводить военные учения на своей территории. Всё написано на бумаге", - сказал лидер России на встрече с руководством МИД РФ.
Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Украине еще один вариант мирного урегулирования
13:22
 
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