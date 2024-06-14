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Запад делает все, чтобы украинский кризис продолжался, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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13:11 14.06.2024 (обновлено: 13:16 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952861543.html
Запад делает все, чтобы украинский кризис продолжался, заявил Путин
Запад делает все, чтобы украинский кризис продолжался, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Запад делает все, чтобы украинский кризис продолжался, заявил Путин
Именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы кризис продолжался, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:11
2024-06-14T13:16
владимир путин
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украина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы кризис продолжался, заявил президент России Владимир Путин."Именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис. А сейчас делает все, чтобы затягивался этот кризис бесконечно, ослаблял, взаимно ожесточал народ России и Украины", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952845861.html
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владимир путин, россия, украина, в мире
Владимир Путин, Россия, Украина, В мире
Запад делает все, чтобы украинский кризис продолжался, заявил Путин

Путин: Запад развязал украинский кризис и делает все, чтобы он продолжался

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы кризис продолжался, заявил президент России Владимир Путин.
"Именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис. А сейчас делает все, чтобы затягивался этот кризис бесконечно, ослаблял, взаимно ожесточал народ России и Украины", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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