https://ria.ru/20240614/putin-1952861543.html
Запад делает все, чтобы украинский кризис продолжался, заявил Путин
Запад делает все, чтобы украинский кризис продолжался, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Запад делает все, чтобы украинский кризис продолжался, заявил Путин
Именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы кризис продолжался, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:11
2024-06-14T13:11
2024-06-14T13:16
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы кризис продолжался, заявил президент России Владимир Путин."Именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис. А сейчас делает все, чтобы затягивался этот кризис бесконечно, ослаблял, взаимно ожесточал народ России и Украины", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952845861.html
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владимир путин, россия, украина, в мире
Владимир Путин, Россия, Украина, В мире
Запад делает все, чтобы украинский кризис продолжался, заявил Путин
Путин: Запад развязал украинский кризис и делает все, чтобы он продолжался