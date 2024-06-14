https://ria.ru/20240614/putin-1952861543.html

Запад делает все, чтобы украинский кризис продолжался, заявил Путин

Запад делает все, чтобы украинский кризис продолжался, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Запад делает все, чтобы украинский кризис продолжался, заявил Путин

Именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы кризис продолжался, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:11

2024-06-14T13:11

2024-06-14T13:16

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас делает все, чтобы кризис продолжался, заявил президент России Владимир Путин."Именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис. А сейчас делает все, чтобы затягивался этот кризис бесконечно, ослаблял, взаимно ожесточал народ России и Украины", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952845861.html

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владимир путин, россия, украина, в мире